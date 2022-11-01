Tadı nane, tipi fıstık, etkisi ilaç gibi! Faydaları arasında yok yok: İltihabı kurutur, ağız kokusunu önler, sindirimi rahatlatır...

Uzak Doğu’da binlerce yıldır tıp alanında kullanılan kakule, benzersiz faydalarıyla son yıllardır ön plana çıkıyor. Kakule faydaları arasında mide ağrısını dindirmeden ağız kokusunu gidermeye birçok sağlık yararı yer alıyor.

KAKULE BAHARATININ MUTFAKTAKİ YERİ

Kakule tohumları, baharat olarak kullanılıyor. Nane ile karıştırılan kakule, hafif bir tada sahip olduğu için hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılıyor.

KAKULENİN FAYDALARI

Kakule; taze, kurutulmuş ve yağ olarak tüketilebilir. Sağlığa olan faydaları nedeniyle uzun yıllardır Uzak Doğu’da tıp alanında kullanılıyor. Kakulenin sağlığa olan faydalarını öğrenince evinizden eksik etmeyeceksiniz.

Mide ve bağırsak sağlığını destekler, sindirimi kolaylaştırır.

Yüksek tansiyon hastaları için faydalı olabilir.

Antioksidan zenginidir.

Kakule, kanser hücreleriyle savaşabilir.

Kakule, iltihapla savaşabilecek içeriklerle doludur. Bu özelliği sayesinde kronik hastalıklara karşı korur.

Kakulenin en önemli özelliklerinden biri ağız kokusunu iyileştirme özelliğidir. Bazı kültürlerde, yemekten sonra bütün kakule kabuklarını yiyerek nefesinizi tazelemek yaygındır. Kakulenin, nane gibi taze bir nefese yol açmasının nedeni, yaygın ağız bakterileriyle savaşma yeteneğiyle ilgili olabilir.

Enfeksiyonları tedavi edebilir.

Kakule, ciğerler için de faydalıdır. Nefes almayı rahatlatan kakule, solunum yolunu gevşetebilir. Bu özellikle astım tedavisi için yararlı olabilir.

Kan şekerini olumlu yönde etkileyebilir.

Düzenli ve doğru kullanıldığında kakule kilo kaybına yardımcı olabilir.

Nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın yaşanan hastalıklarda iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlar. Özellikle boğazı yumuşatmada etkilidir.

KAKULENİN ZARARLARI

Ülser ve gastrit gibi ciddi ve bildiğiniz bir rahatsızlığınız varsa kakule kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurmanız doktor tavsiyesi almadan kesinlikle tüketmemeniz gerekiyor. Aynı şekilde safranızda taş varsa ya da olduğundan şüpheleniyorsanız yine kakuleden uzak durmalısınız. Son olarak, gebe ya da emzirme döneminde olan kadınların da kakule tüketmesi önerilmez, bizden söylemesi.



