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  4. Tahliye kararının sonrasında Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi! 'Enerji' şarkısıyla kutlama yaptı... 'Alo Engin'

Tahliye kararının sonrasında Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi! 'Enerji' şarkısıyla kutlama yaptı... 'Alo Engin'

06.09.2024 11:28
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.09.2024 11:28
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Dilan ve Engin Polat çifti Türkiye gündemine bir kez daha yerleşti. Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan aralarında Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün de bulunduğu 28 sanık tahliye edildi. Engin Polat'ın tahliye kararının ardından Dilan Polat'tan ilk story geldi. Tahliye kararını Dilan Polat 'Enerji' şarkısıyla kutladı.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada karar çıktı. Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile birlikte 28 sanık tahliye edildi. Tahliye kararının ardından Dilan Polat büyük bir sevinç yaşarken sosyal medyada da büyük bir hızla geri döndü.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

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Dilan Polat kardeşi Sıla Doğu ile birlikte arabadan yaptığı paylaşımda kendi şarkısı olan Enerji ile adeta tahliye kararını kutladı. 'Alo Engin' diye başlayan şarkıyı söyleyen Dilan Polat'ın dans hareketlerine kardeşi Sıla Doğu sarılarak cevap verdi.

"ENERJİM GELİYOR ENERJİM"

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Engin Polat'ın tahliye kararının açıklanmasından sonra Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu büyük bir coşku yaşadı. Aracının camından çıkarak sevincini paylaşan Dilan Polat, "Enerjim geliyor enerjim. Dostun geliyor" ifadelerini kullandı.

DİNLEDİĞİ ŞARKININ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

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Dilan Polat ikinci paylaşımında ise Engin Polat'ın tutukluluk süresine dikkat çekerek "10 ay" notunu ekledi. Dilan Polat'ın '10 ay' paylaşımında dinlediği şarkının sözleri dikkat çekti.

Dilan Polat'ın Instagram'da dinlediği son şarkının sözleri:

Kuzen, duymamışım n'oldu?
İki saate or'dayım, cihazları doldur

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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