HABER

Taksiciler 'Ayar' kuyruğunda! Pazartesi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da taksilere yüzde 25 oranındaki zam pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Taksiciler İstanbul'da taksimetre ayarı için uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da pazartesi gününden itibaren taksi kullanacaklar yüzde 25 daha fazla ücret ödeyecek. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5'e, indi-bindi ücreti ise 10 liradan 13 liraya yükseldi. Taksiciler bugün saat 14.00'dan itibaren yetkili servislerine gelerek taksimetrelerini yeni tarifeye göre ayarlatıyor. Yüzlerce taksi, taksimetre ayarı için servis önlerinde kuyruk oluşturdu. Taksiciler 500 lira vererek taksimetlerini ayarlattı.

"TAKSİCİLERİN HAKKI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Bağcılar Yüzyıl'da bulunan serviste taksimetrelerini yeni ücret tarifesine göre ayarlatan taksicilerden Naci Büyükbay, “İstanbul trafiğinde zorlu şartlarda çalışan taksicilerin hakkı olduğuna inanıyorum. Tüketiciyi de düşünmek lazım ama bence normal" dedi. Taksimetresini ayarlatan Mehmet Ali Yazıcı da, “Devletimize, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Tarife için ben yeterli diyorum. Sağolsunlar" diye konuştu.

“İLK ZAMANLAR MÜŞTERİ BOCALAMA DÖNEMİ GEÇİRECEK"

Yeni tarifenin yetersiz olduğunu belirten taksici Engin Köseoğlu ise, “Çok az. Bu az olduğu için de hep büyük şirketler kazanıyor" ifadelerini kullandı. Murat Ayangil de, “Yeni tarifeye pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece başlayacağız. Bizim için normal tarifeler ama ilk zamanlar müşteri bir bocalama dönemi geçirecek. O da bizim için sıkıntı oluyor" dedi. Murat Şahin ise, "Bu zamlara ihtiyacımız vardı. Hem yakıt olarak hem araç masrafları olarak" diye konuştu.

(DHA)

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
Kazada ölen doktora hüzünlü vedaKazada ölen doktora hüzünlü veda
Doğum gününde ölen Zeynep, toprağa verildiDoğum gününde ölen Zeynep, toprağa verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Taksi zam

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptı

Beton mikseri halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Samsun'da bıçaklı sopalı kavga kamerada

İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.