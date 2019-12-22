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Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

Sarıkamış şehitleri anısına Taksim’de iki saat nöbet tutan Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyelerine vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyeleri, Sarıkamış şehitleri anısına Taksim Meydanı’nda nöbet tuttu. Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yılı dolayısıyla o dönemin asker üniformalarını giyen dernek üyeleri, Türk bayrağıyla Taksim Meydanı’na geldi. Dernek üyeleri, Sarıkamış şehitleri anısına Cumhuriyet Anıtı’nda iki saat nöbet tutarak şehitlere saygılarını ifade etti. Vatandaşlar ve turistler de nöbet tutanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Dernek üyeleri, getirdikleri İstiklal Madalyası vesikasıyla da vatandaşların ilgisini çekti.

"ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, “Bugün 22 Aralık, Sarıkamış şehitlerimizin 105’inci ölüm yıl dönümleri. Sarıkamış ve Çanakkale şehitleri Türkiye için, bayrak için kanlarını, canlarını vermiş tüm şehitlerimiz için burada 2 saat nöbet tutacağız. Keşke bugün kar yağsaydı, onların yaşamış olduğu o ruhu yaşamış olurduk. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Buradan vatana, millete, bayrağa sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok teşekkür ediyorum. Bir Süleyman Soylu, Türkiye’yi bölmek ve parçalamak isteyen PKK’lılara, dış güçlere balyoz gibi tepesine vuruyor” dedi.

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Tokat Onbeşli Torunları Derneği Taksim Nöbet

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