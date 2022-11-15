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Taksim saldırısını düzenleyen teröristin kaldığı yerle ilgili çarpıcı sözler: Kamufle olmak için...

15.11.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20 sularında meydana gelen bombalı terör eylemiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin 4 ay konakladığı tekstil atölyesi görüntülendi. Atölyeyle aynı binadaki evinde yıllardır yaşayan Barış Özen cumartesi günü teröristi aynı kıyafetle gördüğünü belirtti. Gerçeği öğrendiklerinde korktuğunu belirten Özen yaşadıkları bölge için de çarpıcı ifadeler kullandı.

Taksim saldırısını düzenleyen teröristin kaldığı yerle ilgili çarpıcı sözler: Kamufle olmak için...

Taksim’de hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin Esenler’de konakladığı tekstil atölyesi görüntülenirken, aynı binada 16 yıldır yaşayan Barış Özen, “Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge, her türlü insana rastlamak mümkün” dedi.

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"BİZ HİÇ ŞÜPHELENMEDİK"

Geçtiğimiz hafta sonu İstiklal Caddesi’ne bombalı paket bıraktıktan sonra kaçmaya çalışan yabancı uyruklu teröristin Esenler’de bir tekstil atölyesine geldiği öğrenilmişti. Yapılan araştırma çalışmaları sonucunda teröristin 4 ay bu tekstil atölyesinde konakladığı belirlendi. Yaşam alanı olarak kullanılan tekstil atölyesinin içi görüntülenirken, aynı bina da 16 yıldır yaşayan Barış Özen, “Kadının burada oturması bizi çok korkuttu, gerçekten biz burada oturduğunu öğrenince çok korktuk. Ben Cumartesi akşamı yine aynı kıyafetler ile görmüştüm o kadını gece saat 22.30 sıralarında.

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Bombadan kaçarken ki kıyafetlerini gördüyseniz o kıyafetler vardı üzerinde. Biz hiç şüphelenmedik, çünkü burada bir sürü tekstil var ve çalışan işçiler var, onlar gibiydi bir değişiklik yoktu. Türkiye’nin başı sağ olsun gerçekten. 16 yıldır burada yaşıyorum, ben eskiden burası çok daha iyiydi mahalle arasındaki tekstil atölyeleri çok berbat duruma getirdi bizi. Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge her türlü insana rastlamak mümkün burada” şeklinde konuştu.(İHA)

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terörist istiklal taksim

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