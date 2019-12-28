Taksim yılbaşı için ışıl ışıl

G\u00fcnde on binlerce turistin u\u011frak noktas\u0131 olan Taksim Meydan\u0131, led heykellerle s\u00fcslenirken \u0130stiklal Caddesi'nde de \u0131\u015f\u0131kland\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131ld\u0131. \nTuristler ve vatanda\u015flar, ledlerle s\u00fcslenmi\u015f heykellerin \u00f6n\u00fcnde hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi. (DHA)PARTNER60 ki\u015fi gece yar\u0131s\u0131... B\u00f6yle bas\u0131ld\u0131lar!D\u00fc\u011f\u00fcn salonunda 'kumar' oynamak \u00e7evre illerden otob\u00fcslerle gelmi\u015flerG\u00dcNCELLEME - Isparta'da 12 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun ebeveynlerince darbedildi\u011fi iddias\u0131
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