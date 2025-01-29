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Tam 45 kilo verdi! Ailesi bile tanımakta zorlandı: Sosyal medyadan sırlarını tek tek anlatınca gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.01.2025 12:38
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Amerika'da yaşayan Brianna isimli bir kadın dramatik bir kilo verme dönüşüm sürecini sosyal medyadan paylaştıktan sonra kısa sürede ilgi çekti. Sadece 2 yıl içinde orijinal ağırlığının yarısını kaybeden Brianna kilo verme sırlarını sosyal medyadan açıkladı. 90 kilodan 45 kiloya kadar indiğini ifade eden Brianna, "Yeni halimi görenler tanımakta zorlanıyor" dedi.

Tam 45 kilo verdi! Ailesi bile tanımakta zorlandı: Sosyal medyadan sırlarını tek tek anlatınca gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika'da yaşayan Brianna isimli bir kadın uzun yıllardır fazla kilolarıyla mücadele ediyordu. En son 26 yaşındaki kadın 90.7 kilograma ulaştıktan sonra sağlığında olumsuz etkiler olunca kilo verme sürecine girdi. 2 yıl içinde 45 kilo veren genç kadının görünüşünde gözle görülür bir şekilde değişiklik oldu.

"YÜZÜM 3 BOYUTLU OLARAK İNCELDİ"

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Toplam vücut ağırlığının yarısına yakınını kaybettikten sonra Brianna, "Yüz hatlarım tamamen değişti. Elmacık kemikleri daha belirgin hale geldi. Yüz çerçevesi daha net görünüyor. İlk başta aynada kendimi zar zor tanıyabildim. Ama artık kendi çabalarıyla başarılı olan kadınları görüyorum. Kendimin de onlardan biri olduğunu hissediyorum" dedi.

"HAMİLELİK KİLOMU ZİRVEYE ÇIKARTTI"

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Çocukluğundna beri fazla kilolarıyla mücadele ettiğini dile getiren Brianna, "Annem çocukluğumdan beri sağlıklı beslenme konusunda beni teşvik ediyordu. Ancak yaz tatillerinde büyükannemin yanına gittiğimde bir şekilde kilo alarak dönüyordum. Bu kilo alma sürecim artarak devam etti. Hamilelik kilomu zirveye çıkardı. Doğum yaptıktan sonra yeni hayatıma uyum sağlamak zorunda kaldım. Bu da kilo vermeyi daha da zorlaştırdı" diye konuştu.

Sağlık sorunları yaşamaya başladıktan sonra kendisini değiştirmek zorunda hissettiğini söyleyen Brianna, "Bana pre-diyabetik tanısı konuldu. Sürekli nefes almada zorluk yaşıyordum ve diz ağrım vardı. Kronik sırt ağrısı hamileliğimin ilk günlerinden itibaren benimleydi. Hamilelikte başlayan sinir ağrıları her şeyi daha da kötüleşti" ifadelerini kullandı.

SIKI BİR BESLENME PROGRAMI UYGULUYOR

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Brianna kilo verme sürecine yüksek protein ve düşük karbonhidratı vurgulayan Ketojenik Diyet ile başladı. Bu onun 30 kilo vermesine yardımcı oldu. Ancak kilosu durgunluğa girdiğinde tıbbi yardım almaya karar verdi. Sıkı bir beslenme planı uygulandığını söyleyen Brianna, "Günlük diyetim haşlanmış yumurta, hindi pastırması, proteinli smoothieler, salatalar ve yağsız proteinden oluşuyor. Bu, kilo vermeye devam etmeme yardımcı oldu" diye konuştu.

BİR DE EGZERSİZ RUTİNİ EKLEDİ

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Yiyecekleri kontrol etmenin yanı sıra Brianna ayrıca düzenli olarak egzersiz yapmaya başladı. Keyif alabileceği bir egzersiz rutini oluşturduğunu söyleyen Brianna, "Çocuğunuzla yürümek, pilates yapmak gibi çok yorucu olmayan yöntemleri tercih edin. Beslenme rutinini düzenli egzersiz ile desteklemek kalıcı olarak kilo vermek için en etkili yöntem" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika diyet
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