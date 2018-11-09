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Tam 72 bin 396 kayıp can! Onların cenazelerine hiçbir zaman ulaşılamayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Somme Muharebesi'nde hayatını kaybeden ancak cenazelerine ulaşılamayan 72 bin 396 asker için Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı'nda temsili bir sergi düzenlendi. Hayatını kaybedenler anısına düzenlenen sergide kefene sarılmış binlerce can tasvir edildi.

1916-1918 yılları arasında hayatını kaybeden askerleri temsil eden her figür, İngiliz askerlerin Fransız askerlerle, Alman kuvvetlerine karşı savaştığı en kanlı savaşlardan biri olarak bilinen Somme Muharebesi'in 100. yıl dönümünü anmak için hazırlandı.

Yüreklere dokunan sanat!

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Birinci Dünya Savaşı sırasında Somme Muharebesi'nde hayatını kaybettiği tahmin edilen ancak cenazelerine hiç ulaşılamayan askerlerin sayısı!
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Kayıp askerleri anmak için sanatçı Rob Heard bir enstalasyon çalışması yaptı. Gömülemeyen 72,396 asker için, kefene sarılmış figürler Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı'nda sergilendi.
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Her figür 1916-1918 yılları arasında hayatını kaybeden askerleri temsil etti. Enstalasyon, Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği gün olan 18 Kasım'ın 100. yıl dönümünü anmak için ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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Sanatçı eseri için günde en az 18 saat çalıştığını söyledi. Somme Muharebesi, İngiliz askerlerin Fransız askerlerle, Alman kuvvetlerine karşı savaştığı en kanlı savaşlardan biri olarak biliniyor.
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Savaşın sadece ilk gününde 20 bin askerin öldüğü tahmin ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Somme Muharebesi Birinci Dünya Savaşı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
onlar birde çanakkale'yi görsünler.....
Ortadoğu'da her yıl o cenazesine ulaşılamayan askerlerin torunlarınca insan öldürülüyor ama bu maket cenazelere gösterilen duyarlılık gösterilmiyor.İnsanı ırkı için değil Allah yarattı diye sevmedikçe insan olamayız.
Dünya da ki bir çok olayın altında ya da 2 Dünya savaşında İngilizlerin de payı olduğu düşünülürse çok ironik bir durum olmamış mı arkadaşlar
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