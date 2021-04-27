Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl alacak? Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sahil güvenlik komutanları ile pandemi tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin video konferans toplantısı yaptı.

Bakan Soylu, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma ile ilgili olarak şunları ifade etti:

-Her şehre giriş ve çıkış ciddi şekilde kontrol altında olacak.

(İzin belgesi) Görev bildirim forumları en geç perşembe sabahı kolluk kuvvetlerimize iletilmiş olacak.

-Online gıda şirketleri ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşımıza hizmetleri getirebilecekler.

(Emekli maaşlarının ödenmesi) Vatandaşımızın işini kolaylaştırıcı bir yöntemle çözülmüş olacak.

Kaynak: AA

