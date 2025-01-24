Tamamen et yemeyi bıraktığını söyledi! Veganlığı övmelere doyamadı... "Et yiyenler terler ve nefessiz kalır"

MYNET|DIŞ HABERLER 10 yıldır et ve hayvansal gıda tüketmediğini dile getirerek vegan olduğunu dile getiren Tracy Kiss, partnerlerinden bazılarının egzersizlerinde bitkisel protein tozu gibi bitki bazlı ürünler kullanmaya başlamasına ilham verdiğini iddia ediyor. Partnerlerinin vegan olmadığını ama bitkisel beslenme ağırlıklı yaşadıklarını söyleyen Kiss, "Ben de vegan olmama rağmen, daha önce hiç vegan biriyle birlikte olmadım, ancak partnerlerim beslenme düzenlerine daha fazla meyve ve sebze eklediler ve et ve süt ürünlerini azaltarak alımlarını azalttılar ve optimum sağlık ve beslenmeye odaklandılar" dedi.

Vegan beslenmenin insanların yaşamını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Kiss, "Zihniyetinizi isteklerinizden daha güçlü tutun, her günü geldiği gibi karşılayın ve en ufak bir sallantının sizi yoldan çıkarmasına izin vermeyin. Et ve süt ürünlerinin maliyeti olmadan daha iyi bir sağlığa ve daha iyi bir banka bakiyesine sahip olursunuz. Zor da olsa alışkanlıklarınızı kırabilirsiniz. Zaman ve istikrar sonunda başarıyı getirir" diye konuştu.