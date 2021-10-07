MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tamer Karadağlı babasını anlattı! İlginç sözleri gündem oldu

Tamer Karadağlı babasını anlattı! İlginç sözleri gündem oldu

07.10.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Tamer Karadağlı, "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna "Düşünür ve okurdu. Çalışmayıp para yerdi" cevabını vererek herkesi şaşkına çevirdi.

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan'ın sunumuyla 196Sekiz YouTube kanalında yayınlanan Dur Bi Dinle programının konuğu oldu. Hayatı bir film haline getirilerek izletilen Karadağlı, babası Turgay Karadağlı hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

55eadc20f018fbb8f89b4c5f

"BABAM ÇALIŞMAYIP PARA YERDİ"

Programda hayatından bahsedilen oyuncu, Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyordu?" sorusu üzerine "Babam düşünürdü, okurdu. Babam enteresan bir adamdı. Kars kökenli 7 kardeşli bir ailenin en küçüğüydü. Babam, kardeşler arasından en müziği ve sanatı seven adam. Büyük ailenin küçük şımarık çocuğu gibi. 1960-61 Türkiye Ses Kral'ı olmuş, bilardo şampiyonu... Çalışmayıp para yiyordu. Çok alkolü seven bir adamdı. Babamdan hiç şiddet görmedim, annem daha otoriter ve disiplinliydi" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozduİhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu
Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdiBoşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi
Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklifÖzgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Tamer Karadağlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Skandal! Öcalan fotoğrafının altında görüştüler

Skandal! Öcalan fotoğrafının altında görüştüler

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

İlginç anlar: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

İlginç anlar: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Artışa geçti! 15 Ekim'den sonraya dikkat

Artışa geçti! 15 Ekim'den sonraya dikkat

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.