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  4. Tanımadığı bir erkek tarafından takip edildiğini söyleyerek yaşadıklarını saniye saniye anlattı! "En küçük bir şüphenizde..."

Tanımadığı bir erkek tarafından takip edildiğini söyleyerek yaşadıklarını saniye saniye anlattı! "En küçük bir şüphenizde..."

08.10.2024 10:34
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.10.2024 10:34
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Sosyal medyada bir kadın kullanıcı İstanbul Beşiktaş'ta tanımadığı bir adam tarafından takip edildiğini fark ettikten sonra yaşadıklarını anlattı. Kendisini takip eden adam sürekli olarak gözlediğini ve hareketlerine dikkat ettiğini söyleyen genç kadın, "En küçük şüphenizde durumu bildirin. Size zarar gelmesin, bunun farkında olun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Başiktaş bölgesinde tanımadığı bir adam tarafından takip edildiğini anlatan bir sosyal medya kullanıcısı, "Parayonak bir insan değilim ama bu sabah Beşiktaş'tan vapura doğru yürürken bir adam arkasını döndü ve beni gördü. Beni süzdü ve yanından geçerken yanımda yürümeye başladı. Normal değildi. Kesinlikle normal bir şey değil. Beşiktaş vapuruna geldim önünde durdum sandiviç yapmıştım. Sandiviçimi yedim, adam beni izledi. Tabi ara ara bakıyor çok bariz bir şekilde yapmıyor ama tam önümde duruyor. Çöpümü atmak için yer değiştirdim çöp kutusuna doğru yürüdüm geriye doğru. Oturdum orada. Adam iskeleden uzaklaştı tam önünde sağına soluna bakıyor. Vapur geldi. Gittim güvenlikle konuştum. Öünkü vapura binmesini istemiyorum. Çünkü o adamın aklında bu vapura binmek yoktu çok net biliyorum. Güvenliğe 'Bu adam beni takip ediyor. Vapur ne zaman kalkacak ben o zaman bineceğim. Adamı almayın lütfen' dedim. En küçük şüphenizde lütfen bunu bildirin" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Nasıl bir çağa denk geldik biz böyle?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten dinlerken ben gerildim" yorumunu ekledi.

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