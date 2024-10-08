Tanımadığı bir erkek tarafından takip edildiğini söyleyerek yaşadıklarını saniye saniye anlattı! "En küçük bir şüphenizde..."

İstanbul'un Başiktaş bölgesinde tanımadığı bir adam tarafından takip edildiğini anlatan bir sosyal medya kullanıcısı, "Parayonak bir insan değilim ama bu sabah Beşiktaş'tan vapura doğru yürürken bir adam arkasını döndü ve beni gördü. Beni süzdü ve yanından geçerken yanımda yürümeye başladı. Normal değildi. Kesinlikle normal bir şey değil. Beşiktaş vapuruna geldim önünde durdum sandiviç yapmıştım. Sandiviçimi yedim, adam beni izledi. Tabi ara ara bakıyor çok bariz bir şekilde yapmıyor ama tam önümde duruyor. Çöpümü atmak için yer değiştirdim çöp kutusuna doğru yürüdüm geriye doğru. Oturdum orada. Adam iskeleden uzaklaştı tam önünde sağına soluna bakıyor. Vapur geldi. Gittim güvenlikle konuştum. Öünkü vapura binmesini istemiyorum. Çünkü o adamın aklında bu vapura binmek yoktu çok net biliyorum. Güvenliğe 'Bu adam beni takip ediyor. Vapur ne zaman kalkacak ben o zaman bineceğim. Adamı almayın lütfen' dedim. En küçük şüphenizde lütfen bunu bildirin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Nasıl bir çağa denk geldik biz böyle?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten dinlerken ben gerildim" yorumunu ekledi.