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Tanımadığı kişinin yumruklu saldırısında yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 12:11 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Fethi Özçelik (66), alışveriş için gittiği semt pazarında, tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Başını yere çarpan Fethi Özçelik, 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi.

Olay, geçen çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre Fethi Özçelik, alışveriş için semt pazarına gitti. Yine iddiaya göre, Özçelik'e tanımadığı, kimliği belirsiz bir kişi yumrukla saldırdı. Aldığı darbeler nedeniyle düşerek, başını yere çarpan Fethi Özçelik, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. 5 gün süren tedavinin ardından taburcu edilen Fethi Özçelik, "Pazar yerinde, tanımadığım, uzun boylu sarışın biri bana vurdu, sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Oradaki komşularım beni tanımış, ambulans çağırmış" dedi.

Fethi Özçelik’in eşi Nurten Özçelik de, "Yıllardır her yere beraber gideriz, pazara bile birlikte gideriz. İlk kez yalnız gitti, bu olay geldi başına. Hiç mi utanmadılar bu adama vurmaya? Kimseye söz söylemez, laf etmez benim eşim. Yazıklar olsun" diye konuştu.

(DHA)

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