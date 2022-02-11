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Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti

11.02.2022 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin usta sanatçılarından olan ve 1996 yılında yaşamını yitiren Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti. Tanju Okan'ın tek çocuğu olan Tansu Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu duyurdu. Bir süredir kanser tedavisi gören Okan'ın fıtık ameliyatı sonrasında fenalaşarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan hayatını kaybetti

Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın oğlu ve tek çocuğu Tansu Okan hayatını kaybetti.

AMELİYATIN ARDINDAN FENALAŞTI

Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

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Fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi. Okan ayrıca bir süredir kanser tedavisi görüyordu. (DHA)

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