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'Dayı'dan talimat aldı, acımasızsa kadına saldırdı! 18 yaşındaki saldırgan tetikçilik için ne kadar aldığını itiraf etti

21.05.2024 09:58
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İstanbul'da yaşanan saldırı olayının detayı kan dondurdu. Beyoğlu Karaköy’de kadın bir işletmeci, balık restoranında oturduğu esnada kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri onlarca saatlik görüntü izleyerek tespit ettiği saldırganın oteline baskın düzenledi. “Dayı” lakaplı kişiden talimat alarak 10 bin lira karşılığında saldırıda bulunduğunu itiraf eden ve 58 suç kaydı olan 18 yaşındaki tetikçi, tutuklandı.

'Dayı'dan talimat aldı, acımasızsa kadına saldırdı! 18 yaşındaki saldırgan tetikçilik için ne kadar aldığını itiraf etti

Beyoğlu Karaköy semti Arapcami Mahallesi’nde geçtiğimiz 20 Nisan Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda 8 yıldır işletmecilik yapan Nuray Aynacı, akşam saatlerinde balık restoranına geldi. Burada her zamanki masasında oturan kadın, müşterilerle ilgilenmeye başladı. Kadın yeniden yerine geçtiği esnada kapüşonlu bir şahıs restorandaki Aynacı’ya kapısından 3 el ateş açtı.

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MÜŞTERİLERİN DE CANINI HİÇE SAYDI

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar yere isabet etti. Saldırgan koşarak kaçarken, içerideki müşteriler ise panikle işyerinden koşarak kaçtı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından restoran sahibi Nuray Aynacı, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Olayla ilgili görgü şahitlerinin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar çerçevesinde kapüşonlu şahsı adım adım izleyen polis, onlarca saatlik görüntü izledi. Şüpheli şahsın olaydan sonra sırasıyla 7 sokaktan ve 2 cadde üzerinden yaya şekilde kaçtığını tespit eden Beyoğlu Asayiş polisi, şahsın Tarlabaşı Bulvarı üzerine bulunan metruk bir binaya girdiğini belirledi.

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KALDIĞI OTELE BASKIN YAPILDI

Burada kılık değiştirdiği anlaşılan şahıs kapüşonunu da çıkartarak dışarıya çıktı. Yaya şekilde Kasımpaşa’ya inen şahıs, bir otele girerek saklandı. Yapılan kimlik tespit çalışmaların ise saldırgan şahsın, emniyette 58 adet suç kaydı bulunan Yusuf T. (18) olduğu ortaya çıktı. Şahsın kaldığı otele baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı yatağında kıskıvrak yakaladı.

"İŞLETMECİ OLARAK ZARARA UĞRADIM"

Olayla ilgili konuşan işletmeci Nuray Aynacı, “Biz cumartesi günü burada otururken dükkan çok kalabalık olduğu esnada tanımadığımız bir kişi, önce keşif yapmış. Sonrasında gelerek kapıyı açmaya çalıştıktan sonra direkt beni hedef alarak 3 el ateş ediyor. Her zaman oturduğum masadaydım. Burası tarihi bölge olduğu işin birçok masada turistler vardı. Olayın ardından bir panik yaşandı. Ben de işletmeci olarak bir zarara uğradım. Birçok müşteri hesaplarını ödemeden gittiler” dedi.

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"ARKASINDA KİMLER VAR BULUNACAKTIR"

Aynacı, “Biz Refik bey ile birlikte kendi hâlimizde insanlarız. Mülk, aileden kalma bizim mülkümüz. Hiç kimseyle daha önce sorunumuz da olmadı, çok şaşkınız. Asayiş ekipleri geldiler. Devletimiz sağolsun, çok iyi çalışıyor. Hemen gelerek kovanları buldular. Kadın işletmeci olduğum için çok ilgilendiler. İçişleri Bakanlığına ve emniyet güçlerine kısa sürede yakaladıkları için teşekkür ederim. Devletimize güveniyorum, arkada kimler varsa bulacaklardır” diye konuştu.

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TALİMATI İTİRAF ETTİ! 10 BİN LİRA KARŞILIĞINDA YAPMIŞ

Gözaltına alınan saldırgan Yusuf T. ifadesinde, Tarlabaşı’nda “dayı” lakaplı bir kişiden tabanca aldığını, aynı kişiden 10 bin lira karşılığında saldırı düzenlemeyi kabul ettiğini ve olaydan sonra silahı aynı kişiye geri verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yusuf T., çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralamaya teşebbüs” ve “silahlı tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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