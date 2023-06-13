Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 ekranlarında gündeme dair sorulara yanıt verdi. "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yenebileceği tek mecra CHP Kurultay salonudur" diyen Özcan, İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasının toplumda büyük bir sinerji ortaya çıkaracağını belirtti. CHP'li Özgür Özel'in adaylıkla ilgili 'Sorumluluk almaktan kaçınmayacağım' ifadesiyle ilgili ise Özcan "Özel bunları söylediyse bunları kendi fikri olarak söylememiştir" dedi.

İşte Özcan'ın açıklamasından satır başları:

"KILIÇDAROĞLU SİYASİ RÜŞVET VEREREK TEK ADAY OLARAK KENDİNİ İLAN ETTİRDİ"

"Ben en başından beri 'kazanacak aday ile yola çıkmalıyız' diye söyleyen insanlardan biriydim. Süreç bizim dışımızda gelişti. Sayın Genel Başkan, 4 tane siyasi partinin genel başkanına adeta siyasi rüşvet vererek tek aday olarak kendini ilan ettirdi. Akşener buna başta karşı koydu ama sonra gelişen dinamikler nedeniyle sesini çıkartamadı. Kılıçdaroğlu aday olunca arkasında durarak bir oy fazla alabilmesi için çalıştık.

"TARİH, BENİ VE AKŞENER'İ HAKLI ÇIKARDI"

Kılıçdaroğlu kazansaydı, Türkiye kazanmış olurdu. Maalesef tarih beni ve Akşener'i haklı çıkarmış oldu. Sayın Genel Başkan, her cümlesinde demokrasiden bahsediyor ama söylemleriyle eylemlerinin örtüşmediğini görüyorum. Batı tipi demokraside bu olsaydı, kaybeden partinin Genel Başkan’ı aynı gün istifa etmiş olurdu.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERİLMEZSE BAŞKA PARTİDEN ADAY OLACAK MI? "CHP'DEN ADAY OLURUM VEYA HİÇ OLMAM"

Benim derdim hiçbir zaman koltuk olmadı. 2011'den beri milletvekilliği, belediye başkanlığı yapıyorum. Derdim koltuk olsaydı MYK'da olan veya geçmişte MYK'da görev yapmış olanlardan çok daha önce bu koltuğa gelebilirdim. CHP'den aday olurum veya hiç olmam. Başka şekilde siyasete devam etmem gerekiyorsa o şekilde devam ederim.

"5 YILIMIZI KAYBETTİK, SORUMLUSU BEN DEĞİLİM"

Benim aday olma gibi bir derdim yok, burada 5 yılımızı kaybettik, sorumlusu ben değilim. Masadan kalkan Akşener de değil. Bunun sorumlusu Genel Başkan’a ‘Erdoğan’ın karşısında terliği bile koysak kazanır’ diyen arkadaşlarımız. Tuncay Bey 'önce ben' diyenlerden. Önce koltuk diyenlerle önce memleket diyenler arasındaki bir mesele bu.

"KILIÇDAROĞLU İLE İSTANBUL VE ANKARA KAYBEDİLİR"

İstanbul ve Ankara ile ilgili büyük risk görüyorum. Kılıçdaroğlu ile yerel seçime gidilirse kaybedileceği görülüyor. Ortada bozulmuş bir ittifak var. Morali bozuk bir CHP tabanı var. Sandıklarda bile görev almak istemeyen CHP'liler var. Bu şartlarda yerel seçimde nasıl bir başarı beklenebilir?

"İMAMOĞLU, CHP GENEL BAŞKANI OLURSA..."

Sayın İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olursa toplumda büyük bir sinerji ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda zorlanmadan birçok büyükşehiri alabileceğimize inanıyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yenebileceği tek mecra CHP Kurultay salonudur. Bu seçim Erdoğan gitsin mi kalsın mı seçimi olsaydı 'Erdoğan gitsin' cevabı çıkardı.

"ÖZGÜR ÖZEL KENDİ FİKRİNİ SÖYLEMEMİŞTİR"

İmamoğlu ile görüştük. Kimse yarım ağız değişimden bahsetmesin. Ya tamamen kararı bir şekilde 'değişim istiyorum, değişimin aktörü olmak istiyorum' demeli. İmamoğlu'nun yerinde olsam bunu çoktan söylerdim. İstanbul'u 1 yıllığına AK Parti'ye kaybetmelim diye Türkiye'nin 5 yıllını kaybettik. Özgür Özel'in çıkışlarını çok değerli buluyorum. Özel tutarlı bir arkadaşımızdır. Özel bunları söylediyse bunları kendi fikri olarak söylememiştir. Bana göre milletvekili grubunun genel eğilimini yansıttığını düşünüyorum.

ÖZEL VE İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDER Mİ?

Umuyorum ve diliyorum. Şu anda insanların en çok istediği, en çok umut bağladığı kişi Sayın Ekrem İmamoğlu. Sayın Özgür Özel’le birlikte hareket ederlerse bundan mutluluk duyarım.

"EKREM BEY'İ ADAY GÖSTERME İHTİMALİ BENDEN BİLE DÜŞÜK"

Kendi düşüncelerim; Kılıçdaroğlu, Ekrem Bey'i aday olarak göstermeyecek. Ekrem Bey aday gösterilse bile hükümet ağır yüklenecek. Seçimi kazanamayabilir. Velevki kazandı, bir yıl sonra yasak kararı uygulandı, İstanbul'da elimizden gidecek. Sayın Kılıçdaroğlu, beni aday gösterme ihtimali var ama Ekrem Bey'i gösterme ihtimali benden bile düşük.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFASI FEDAKARLIK ANLAMINA GELMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun şu anda istifa etmesi fedakarlık anlamına gelmez, gereğini yapmış olmak demektir ama biz bunu da fedakarlık olarak görmeye hazırız. Değişimi isteyen tüm CHP’liler öpüp başının üzerine koyar zaten. Lütfen artık değişmesi gereken değişsin."

