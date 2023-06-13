HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

13.06.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan, "Sayın İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olursa toplumda büyük bir sinerji ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda zorlanmadan birçok büyükşehri alabileceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TV100 ekranlarında gündeme dair sorulara yanıt verdi. "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yenebileceği tek mecra CHP Kurultay salonudur" diyen Özcan, İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasının toplumda büyük bir sinerji ortaya çıkaracağını belirtti. CHP'li Özgür Özel'in adaylıkla ilgili 'Sorumluluk almaktan kaçınmayacağım' ifadesiyle ilgili ise Özcan "Özel bunları söylediyse bunları kendi fikri olarak söylememiştir" dedi.

1

İşte Özcan'ın açıklamasından satır başları:

"KILIÇDAROĞLU SİYASİ RÜŞVET VEREREK TEK ADAY OLARAK KENDİNİ İLAN ETTİRDİ"

"Ben en başından beri 'kazanacak aday ile yola çıkmalıyız' diye söyleyen insanlardan biriydim. Süreç bizim dışımızda gelişti. Sayın Genel Başkan, 4 tane siyasi partinin genel başkanına adeta siyasi rüşvet vererek tek aday olarak kendini ilan ettirdi. Akşener buna başta karşı koydu ama sonra gelişen dinamikler nedeniyle sesini çıkartamadı. Kılıçdaroğlu aday olunca arkasında durarak bir oy fazla alabilmesi için çalıştık.

"TARİH, BENİ VE AKŞENER'İ HAKLI ÇIKARDI"

Kılıçdaroğlu kazansaydı, Türkiye kazanmış olurdu. Maalesef tarih beni ve Akşener'i haklı çıkarmış oldu. Sayın Genel Başkan, her cümlesinde demokrasiden bahsediyor ama söylemleriyle eylemlerinin örtüşmediğini görüyorum. Batı tipi demokraside bu olsaydı, kaybeden partinin Genel Başkan’ı aynı gün istifa etmiş olurdu.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERİLMEZSE BAŞKA PARTİDEN ADAY OLACAK MI? "CHP'DEN ADAY OLURUM VEYA HİÇ OLMAM"

Benim derdim hiçbir zaman koltuk olmadı. 2011'den beri milletvekilliği, belediye başkanlığı yapıyorum. Derdim koltuk olsaydı MYK'da olan veya geçmişte MYK'da görev yapmış olanlardan çok daha önce bu koltuğa gelebilirdim. CHP'den aday olurum veya hiç olmam. Başka şekilde siyasete devam etmem gerekiyorsa o şekilde devam ederim.

"5 YILIMIZI KAYBETTİK, SORUMLUSU BEN DEĞİLİM"

Benim aday olma gibi bir derdim yok, burada 5 yılımızı kaybettik, sorumlusu ben değilim. Masadan kalkan Akşener de değil. Bunun sorumlusu Genel Başkan’a ‘Erdoğan’ın karşısında terliği bile koysak kazanır’ diyen arkadaşlarımız. Tuncay Bey 'önce ben' diyenlerden. Önce koltuk diyenlerle önce memleket diyenler arasındaki bir mesele bu.

"KILIÇDAROĞLU İLE İSTANBUL VE ANKARA KAYBEDİLİR"

İstanbul ve Ankara ile ilgili büyük risk görüyorum. Kılıçdaroğlu ile yerel seçime gidilirse kaybedileceği görülüyor. Ortada bozulmuş bir ittifak var. Morali bozuk bir CHP tabanı var. Sandıklarda bile görev almak istemeyen CHP'liler var. Bu şartlarda yerel seçimde nasıl bir başarı beklenebilir?

"İMAMOĞLU, CHP GENEL BAŞKANI OLURSA..."

Sayın İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olursa toplumda büyük bir sinerji ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda zorlanmadan birçok büyükşehiri alabileceğimize inanıyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yenebileceği tek mecra CHP Kurultay salonudur. Bu seçim Erdoğan gitsin mi kalsın mı seçimi olsaydı 'Erdoğan gitsin' cevabı çıkardı.

"ÖZGÜR ÖZEL KENDİ FİKRİNİ SÖYLEMEMİŞTİR"

İmamoğlu ile görüştük. Kimse yarım ağız değişimden bahsetmesin. Ya tamamen kararı bir şekilde 'değişim istiyorum, değişimin aktörü olmak istiyorum' demeli. İmamoğlu'nun yerinde olsam bunu çoktan söylerdim. İstanbul'u 1 yıllığına AK Parti'ye kaybetmelim diye Türkiye'nin 5 yıllını kaybettik. Özgür Özel'in çıkışlarını çok değerli buluyorum. Özel tutarlı bir arkadaşımızdır. Özel bunları söylediyse bunları kendi fikri olarak söylememiştir. Bana göre milletvekili grubunun genel eğilimini yansıttığını düşünüyorum.

ÖZEL VE İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDER Mİ?

Umuyorum ve diliyorum. Şu anda insanların en çok istediği, en çok umut bağladığı kişi Sayın Ekrem İmamoğlu. Sayın Özgür Özel’le birlikte hareket ederlerse bundan mutluluk duyarım.

"EKREM BEY'İ ADAY GÖSTERME İHTİMALİ BENDEN BİLE DÜŞÜK"

Kendi düşüncelerim; Kılıçdaroğlu, Ekrem Bey'i aday olarak göstermeyecek. Ekrem Bey aday gösterilse bile hükümet ağır yüklenecek. Seçimi kazanamayabilir. Velevki kazandı, bir yıl sonra yasak kararı uygulandı, İstanbul'da elimizden gidecek. Sayın Kılıçdaroğlu, beni aday gösterme ihtimali var ama Ekrem Bey'i gösterme ihtimali benden bile düşük.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFASI FEDAKARLIK ANLAMINA GELMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun şu anda istifa etmesi fedakarlık anlamına gelmez, gereğini yapmış olmak demektir ama biz bunu da fedakarlık olarak görmeye hazırız. Değişimi isteyen tüm CHP’liler öpüp başının üzerine koyar zaten. Lütfen artık değişmesi gereken değişsin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit cenazesinde tartışma yaratan anlar! CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır imama seslendi: ‘Hoca Atatürk'e de söyle’Şehit cenazesinde tartışma yaratan anlar! CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır imama seslendi: ‘Hoca Atatürk'e de söyle’
Yeni parti kurabileceği iddia ediliyordu! İmamoğlu'ndan açıklamaYeni parti kurabileceği iddia ediliyordu! İmamoğlu'ndan açıklama
'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme! "Parmak izi kalmasın diye..."

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme! "Parmak izi kalmasın diye..."

Belediye meclisinde arbede! CHP'li üye yere düştü

Belediye meclisinde arbede! CHP'li üye yere düştü

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Hesabına baktığında inanamadı! “O kadar çok sıfır vardı ki korktum”

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.