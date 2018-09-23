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Tanzanya feribot faciasında ölenleri toprağa veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:38 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden 224 kişi defnedilmeye başlandı - Savunma Bakanı Venance Mabeyo, arama çalışmalarının sonra erdiğini duyurdu

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya'nın Viktorya Gölü'nde yaşanan feribot kazasında hayatını kaybeden 224 kişinin defin işlemleri başladı.

Devlet televizyonunun verdiği haberlere göre, kazada hayatını kaybedenler için yapılan cenaze törenine Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa da katıldı.

Ulaştırma Bakanı Isaack Kamwelwe, çıkarılan cesetlerden 172’sinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer cesetlerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Kazadan yaklaşık 40 kişi kurtulabildi.
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- Arama çalışmaları sona erdi

Savunma Bakanı Venance Mabeyo da kazazedelerin hayatlarından umut kesildiği için arama çalışmalarına son verildiğini duyurdu.

Dün, felaketin üzerinden iki gün geçmesine rağmen feribotun mühendisi olduğu anlaşılan bir kişi kurtarılmıştı.

Devlet Başkanı John Magufuli, ilk raporlara göre, kazanın aşırı yüklenmeden kaynaklandığının anlaşıldığını söylemişti.

- Kıyıya 50 metre uzaklıktaydı

Ülkeyi yasa boğan kazanın, feribot, limana sadece 50 metre uzaktayken meydana geldiği bildirildi. Feribottaki çoğu yolcunun yüzme bilmemesi nedeniyle kurtulamadığı tahmin ediliyor.

Ayrıca yolcuların yanı sıra kargo da taşıdığı kaydedilen feribotun, en fazla 100 yolcu kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.

Ukara ve Bugolara adaları arasında çalışan "The MV Nyerere" isimli feribot perşembe akşamı Viktorya Gölü'nde alabora olmuştu.

Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan ve bakımsız halde seyahat eden deniz araçları, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmıştı.

1996'da 800'den fazla kişi yine Viktorya Gölü'ndeki feribot kazasında, yaklaşık 200 kişi de 2011'de Zanzibar yakınlarındaki kazada yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
feribot kazası Tanzanya

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