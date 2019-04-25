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Tanzanya Milli Günü Ankara'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 21:30 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Geçen yıl Türkiye-Tanzanya arasındaki toplam ticaret hacmi yaklaşık 266 milyon dolar olarak kaydedildi" - "Bu rakamlar gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. Ülkelerimizin gerçek potansiyelini ortaya koymak bakımından birlikte gayret göstermeliyiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl Türkiye -Tanzanya arasındaki toplam ticaret hacminin yaklaşık 266 milyon dolar olarak kaydedildiğini belirterek, "Bu rakamlar gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. Ülkelerimizin gerçek potansiyelini ortaya koymak bakımından birlikte gayret göstermeliyiz." dedi.

Pakdemirli, Tanzanya Milli Günü dolayısıyla Hilton Otel'de yapılan resepsiyona katıldı.

Türkiye'nin, tarihi bağlarının olduğu Tanzanya'yı Afrika'da önemli bir ortak olarak gördüğünü vurgulayan Pakdemirli, Tanzanya'nın kalkınma hamlelerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Tanzanya'ya yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını vurgulayarak, Tanzanya'nın aynı yıl Türkiye'de büyükelçilik açmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl Türkiye -Tanzanya arasındaki toplam ticaret hacminin yaklaşık 266 milyon dolar olarak kaydedildiğini aktaran Pakdemirli şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu rakamlar gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. Ülkelerimizin gerçek potansiyelini ortaya koymak bakımından birlikte gayret göstermeliyiz. Firmalarımızın Tanzanya'ya ilgisinde son yıllarda ciddi bir artış gözlenmektedir. İş insanlarımızın Tanzanya'da özellikli altyapı alanında önemli projeler üstlenmelerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkenizin kalkınması için bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi Tanzanyalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız."

Pakdemirli, iki ülke arasındaki mesafenin 5 bin kilometreden fazla olduğuna işaret ederek Türk Hava Yollarının (THY), Darüsselam, Klimanjaro ve Zanzibar uçuşlarıyla bu mesafeyi kısalttığını ve mesafelerin azalmasının insani temasların, ticaret ve yatırımların kolaylaşmasını sağladığını kaydetti.
Türkiye'de öğrenim gören Tanzanyalı öğrencilerin iki ülkenin halkları arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğüne değinen Pakdemirli, öğrencilerin, ikili ilişkilerin itici gücü olduğunu ve imkanlar ölçüsünde bu gençlerin sayısının artmasını istediklerini söyledi.

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Afrika Tanzanya Milli Günü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ticaret

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