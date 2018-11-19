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Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Elazığ'ın topraklarına bereket aşılayan Murat Nehri Havzası'nın tarihi yerleşkesi Palu, sonbaharda renkleri ve üzerine konan sis perdesiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Anadolu'da 7 bin yıllık tarihi ile medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehir Palu, her mevsim doğa tutkunlarını büyüledi.

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Palu, Elazığ iline bağlı 10 ilçeden biridir. Palu ile Elazığ il merkezi arası yaklaşık 72 km uzaklıktadır.
Palu'nun tarihi milattan öncesine dayanır. Burada birçok medeniyet varlığını sürdürmüştür.
İlk medeniyetlerden biri olan Hurriler ilk varlığını sürdüren medeniyet olmuştur. Onu takip eden Sümerler, Hititler, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler gibi medeniyetler varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Daha sonra 1071 tarihi bu ilçeye Türk akını başlamıştır.
Palu ilçesi; Palu Kalesi, Cemşit Bey Külliyesi, Küçük Cami, Ulu Cami, Eski Hamamı, Alacalı Mescid, kilise ve Palu Köprüsü ile meşhurdur.
İşte Palu'yu örten sis manzarasından görüntüler.
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Elazığ Palu sis

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