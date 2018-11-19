Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Anadolu'da 7 bin yıllık tarihi ile medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehir Palu, her mevsim doğa tutkunlarını büyüledi.

Palu'nun tarihi milattan öncesine dayanır. Burada birçok medeniyet varlığını sürdürmüştür.

İlk medeniyetlerden biri olan Hurriler ilk varlığını sürdüren medeniyet olmuştur. Onu takip eden Sümerler, Hititler, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler gibi medeniyetler varlıklarını sürdürmüşlerdir.