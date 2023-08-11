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  4. Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım yaptı! "Ay duygulandım"

Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım yaptı! "Ay duygulandım"

11.08.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Megastar Tarkan eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlayınca sosyal medyada gündem oldu.

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 29 Nisan 2016’da nikah masasına oturmuş, ünlü çift 2018’ yılında da kızları Liya’yı kucağına almıştı. Eşi gözlerden uzak olan Tarkan zaman zaman eşiyle pozlarını paylaşıyor.

Son olarak seçim döneminde sandıkta görüntülenen Pınar Tevetoğlu o dönem de gündem olmuştu.

Tarkan geçtiğimiz gün de eşiyle bir aşk pozu paylaştı. Eşi Pınar Tevetoğlu'na sarıldığı pozu "Aşk doğacak yarın…" notuyla paylaştı.

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Tarkan'ın paylaşımına yorum yağdı. Kimi "Ay duygulandım" derken kimi de paylaşıma "Rabbim bize de nasip et" yazdı.

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