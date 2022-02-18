Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "Trolleşmiş bir sanatçı..."

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı gündem yarattı. "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleriyle dikkat çeken şarkının iktidara bir eleştiri olduğu iddiaları yer aldı. Özellikle sosyal medyada gelen yorumlarda, klipteki sahnelerin de bir gönderme içerdiği iddia edildi. Muhalefet söz konusu şarkıya övgüyle yaklaşırken, AK Parti ve MHP cephesinden de 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilk yorumlar geldi.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise kişisel Twitter hesabı üzerinden hem muhalefete hem Tarkan'a yüklendi. Özalan, "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." paylaşımında bulundu.
MHP'li Metin Özkan TV100'de katıldığ programda, “Geççek şarkısını Tarkan’a HDP 'sufle' verdi” dedi. Metin Özkan devamında, “Tarkan ‘Yakalarsam muck muck’ sözlerini de hatırlar” ifadelerini kullandı.
Özkan klipte "korsan yayın yapıldığını" öne sürerken insanların dinlenmesinin kliple normalleştirilmek istendiğini iddia etti.
Diriliş Postası'nın yazarlarından Murat Özer de Tarkan'ın şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini iddia etti. Canlı yayında tartışma çıktı, Barış Yarkadaş ise bu iddiaya gülerek karşılık verdi.
Program sunucusu Erdoğan Aktaş da araya girerek Murat Özer'e kanıt sordu. Murat Özer, iddiasına kaynak olarak şarkıyı CHP'lilerin paylaşmasını gösterdi.
Tarkan yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:
"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.
O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."
Şarkı YouTube'da kısa sürede trendlere girerken, 18 Şubat 2022 saat 11.18 itibarıyla 3 milyon 200 bin görüntülenmeyi aştı. Şarkı aynı dakikalarda 330 bin beğeni aldı.
‘Geççek’ şarkısının ön izlemesini Tarkan'ın Instagram hesabında 4 milyon 800 bini aşkın görüntülendi. Şarkı Instagram'da 520 bine yakın beğeni aldı.
Şarkı Twitter'da ise 7.8 milyonluk görüntülenme aldı. Tarkan'ın paylaşımını 56.6 bin kişi alıntı ve retweet yaparken, 247 bini aşkın beğeni aldı.
Ayrıca Geççek Facebook ve Ekşi Sözlük’te de gündem oldu. Tarkan kısa sürede tüm sosyal medya mecralarda büyük bir başarı elde ederek müzik dünyasında son yılların
"Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim"
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