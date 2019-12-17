HABER

Tartıştığı PTT görevlisini oyuncak tabancayla tehdit ettiği öne sürülen kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 12:44 | Son Güncelleme

Tartıştığı PTT görevlisini oyuncak tabancayla tehdit ettiği öne sürülen kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kargoyu kontrol etmek isteyen PTT görevlisini oyuncak tabancayla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki PTT Şubesi'ne giden M.Ş. (44), 5 koli çiçek bulunan kargosunu göndermek için görevli Y.Ö. ile görüştü.

M.Ş, teslim ettiği kolilerinin içini kontrol etmek isteyen Y.Ö. ile tartışmaya başladı.

Bu sırada yanında bulunan oyuncak tabancayı çıkaran M.Ş'nin Y.Ö'yü tehdit etmesi üzerine polis çağrıldı.

Şubeye giden Gazi Polis Merkezi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. M.Ş'nin aracının torpidosuna bırakılan oyuncak tabancaya da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERHem tasarladı hem giydi! Hem tasarladı hem giydi!
Öğrenciler “İyilik Ağacı” projesiyle iyilikleri yayıyorÖğrenciler “İyilik Ağacı” projesiyle iyilikleri yayıyor
Maltepe ile Fındıklı kardeş olduMaltepe ile Fındıklı kardeş oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilkadım oyuncak tabanca PTT görevlisi Samsun

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Yağız Köksal’ın ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı

Mert'in ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Mersin'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Mersin'de deprem

Son dakika: İçişleri Bakanlığı DEAŞ'lı 2 Kosovalı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kamu atamalarındaki güvenlik soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Güvenlik soruşturması kalkıyor mu? Flaş gelişme!

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.