Tatile giderken uyuşturucuyu çantasına attı! Ünlü model Gigi Hadid tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde kalçasındaki dövmeyle dikkat çeken model Gigi Hadid ve arkadaşı Leah McCarthy, tatile gittiği Karayipler bölgesinin batısında bulunan Cayman adalarında tutuklandı.

28 yaşındaki modelin havaalanında tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanma gerekçesinin ise Hadid'in bavulundan çıkan uyuşturucu madde olduğu ortaya çıktı.

10 Temmuz'da gerçekleşen tutuklanma olayı sonrası cezaevine konulan Hadid ve arkadaşının bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tutuklanma haberi bir söylenti olarak yayılırken, Hadid'in sözcüsü açıklama yaparak olayı doğruladı.

Sözcüsü, "Gigi, New York'ta yasal olarak kullanılan tıbbi lisanslı bir uyuşturucu maddeyle seyahat ediyordu. Bu madde, aynı zamanda Büyük Cayman'de de 2017'den beri yasal. Dolayısıyla onun sicili temiz kaldı ve adadaki zamanının tadını çıkarıyor" dedi.