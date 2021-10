Tavşan kanından vazgeçemeyenlere en iyi çay makinesi çeşitleri

Çay, belki de gün içinde en çok tükettiğimiz içeceklerin başında geliyor. Bu harika içeceğin zamanı olmadığı gibi mevsimi de yok! Kış mevsiminin dondurucu soğuğunda da yazın kavurucu sıcağında da vazgeçemediğimiz çayı tabii bir de güzel demlemek lazım. Güzel bir aromaya sahip, nefis kokulu ve tavşan kanı renginde ikram edilen bir çay içmeyi kim istemez? Böyle harika demlenmiş bir çay içmek istiyorsanız, artık çaydanlıkların yavaş yavaş yerini bıraktığı çay makinesi modellerini inceleme vaktiniz gelmiş bile. Çay makinesi markalarını bilmiyorsanız ya da bu makinelerin nasıl özelliklere sahip olduğunu öğrenmek istiyorsanız doğru satırları okuyorsunuz! İşte tavşan kanından vazgeçemeyenlerin bayılarak kullandığı en iyi çay makinesi çeşitleri...

Hem kettle hem de çay makinesi bir arada!

Ocakta çaydanlık ile su ısıtmak artık kulağa Orta Çağ adeti gibi geliyor değil mi? Aynı durum çok yakın bir zamanda çaydanlık ile çay demlemek için de geçerli olacak! Hem de Grundig TM 4961 Cam Demlikli Çay Makinesi gibi bu iki özelliği de tek bir üründe toplayan makineler varken eski yöntemlerin hiç şansı yok! 1,8 litre kapasiteye sahip çay makinesi, kabalık misafir oturmalarına ev sahipliği yaptığınız günlerde işlerinizi kolaylaştıracak.

Şeffaf cam demliği ve beyaz gövde rengi ile son derece şık bir tasarıma sahip ürünü mutfağınızın en güzel köşesinde sergilemek isteyeceksiniz. Portatif çay makinesini dilersiniz salona taşıyarak misafirlerinizin bardaklarını hızlıca tazeleyebilirsiniz. Çay keyfini istediğiniz her yere taşımanıza olanak tanıyan ürün sayesinde, samimi aile ortamlarında da yerinizden ayrılmadan bardakları doldurabilirsiniz. Çay makinesi nasıl kullanılır, bilmiyorsanız hiç endişelenmeyin çünkü bu ürünü çözmek çok kolay!

Paslanmaz çelik filtresi ve sıcak tutma opsiyonuyla bir çay makinesinden beklendiğiniz her şeyi fazlasıyla karşılayan modele sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz!

Evde sabahtan akşama kadar sıcak çay olmasın mı?

Ailecek çaya düşkünseniz ve günün her saati sıcak çay arıyorsanız, tekrar tekrar çay demleme zahmetine girmeyin. Philips HD7301/00 Çay Makinesi'ni erkenden çalıştırın ve çayınız gün boyu sıcak kalsın! Otomatik sıcak tutma özelliğine sahip model ile istediğiniz her an sıcak ve nefis bir çay içebilirsiniz. 1,9 litre kapasiteye sahip model sayesinde tüm aile çaya doyacaksınız.

Bu çay makinesinin en güzel özelliklerinden biri de kullanım kolaylığı sunan 360 derece döner taban tasarımı. Cihazı güvenli ve rahat bir şekilde alıp yerleştirmenize yardımcı olan bu özellik, görünmez kazaların da önüne geçiyor. Modelin tabanında bulunan kablo sarma kordonu sayesinde makineyi kullanmadığınız zamanlarda kablo kirliliğinden kurtulabilirsiniz. Makinenin rahatça çıkarıp temizleyebileceğiniz filtresi ve kireç önleyici özelliği de kalbinizi çalacak.

Bu fonksiyonel ve şık çay makinesi tavsiyesi ilginizi çektiyse hemen buraya tıklayın!

Kaliteyi ve şıklığı bir arada arayanlar için...

Mutfağınızın dekorasyonuna çok dikkat ediyorsanız ve kullandığınız elektronik cihazların dış görünüşü sizin için önemliyse sıkı durun! Özellikle mutfağında koyu renk tercih edenlerin bayılacağı Fakir Chaimood Çay Makinesi, son zamanlarda çok popüler olan antrasit rengi ile göz dolduruyor. Hem fonksiyonel hem de şık olan modeli keyifle kullanacaksınız. 1 litre demlik, 1,8 litre su ısıtıcı kapasitesi bulunan ürünü hem çay makinesi hem de kettle olarak kullanabilirsiniz.

Enerji tüketimi konusunda da yüzünüzü güldürecek model A sınıfı enerji kategorisi ile çevreye duyarlı bir makine. Bu çay makinesi nasıl çalışır, diye düşünmenize mahal vermeyecek ürünün kullanımı o kadar kolay ki, ilk kullanışta sistemini anında çözebilirsiniz. Sıcak tutma özelliği bulunan işlevsel ürün, otomatik kapama fonksiyonuyla da "Acaba makineyi kapattım mı?" endişesini ortadan kaldırıyor.

Evinize şıklık ve kalite getiren bu güzel çay makinesini daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Klasik görünümden vazgeçemeyenlere özel modern bir çay makinesi!

Klasik çaydanlık görünümünü seviyorsanız ama bir elektronik bir çay makinesine sahip olmak istiyorsanız bu model tam sizin zevkinize göre. Karaca Tea Break Çay Makinesi parlak gövdesiyle bir çaydanlığı andırıyor. Paslanmaz çelik malzemeden üretilen model, kaliteli tasarımı sayesinde estetik güzelliğini asla kaybetmiyor.

Dayanıklılığı ile göz dolduran ürünü uzun yıllar boyunca zevkle kullanabilirsiniz. Bu çay makinesini dalgınlıkla içine su koymadan çalıştırmaya kalkarsınız hiç endişelenmeyin! Çünkü susuz çalıştırmayı önleyen emniyet sistemi hemen bunu fark edip cihazı durduruyor. Çay makinesi önerileri arasından belki de en klasik tasarıma sahip olan Karaca Tea Break Çay Makinesi'nin tüm özelliklerini öğrenmek için buraya tıklayın!

Vintage ve renkli bir model arayanlar için

80'lerin vintage ve retro stiline dönüş son zamanlarda çok moda. Kırmızı rengi ve şeffaf tasarımıyla Grundig CM 4054 K New Line Çay Makinesi 80'lerden fırlamış gibi. Sadece demlik kısmı değil su ısıtma haznesi de şeffaf cam olan model farklı bir karaktere sahip. Üstelik bu camlar kırılmalara karşı 4 kat sağlamlaştırılmış olduğundan çay makinesini güvenle kullanabilirsiniz. 1900 Watt gücüyle fark yaratan ürün sayesinde çayınızı şipşak demleyebilirsiniz.

Çat kapı beklenmedik misafir gelirse hiç zaman kaybetmeden çay makinesini çalıştırıp çayları hızlı bir şekilde konuklarınıza ikram etmeye hazır hale getirebilirsiniz. Modelin en seveceğiniz özelliği ise çelik filtresi! Kolay temizleme konusunda da kolaylık sağlayan bu çelik filtre sayesinde çaylarınızı tadı değişmeden demleyebilirsiniz.

Lezzetli ve nefis kokulu çay demlemede en büyük yardımcınız olacak çay makinesinin kullanım hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Semaver görünümünde bir çay makinesine ne dersiniz?

Mutfağınızın otantik mimari dizaynına uyum sağlayacak ve geniş hazneye sahip bir çay makinesi arıyorsanız ihtiyaç listenize tik atabilirsiniz çünkü Arzum AR3083-B Ehlikeyf Samowar Çay Makinesi tam aradığınız ürün! 3,5 litre su ısıtıcısı ve 1,2 litre de demlik kapasitesine sahip model, evinizi çayın su gibi aktığı bir efsane diyarına çevirecek. Evinizde kalabalık misafir ağırlamayı seviyorsanız bu çay makinesi sayesinde tekrar tekrar çay demleme zahmetinden kurtulacak, konuklarınızla daha kaliteli vakit geçireceksiniz. Isıya dayanıklı musluk sapına sahip semaver çay makinesi sayesinde elleriniz yanmadan ve aceles etmeden çay doldurabilirsiniz.

Paslanmaz çelik çay filtresi, susuz çalışmayı önleme emniyeti, 8 saat kullanılmadığında otomatik kapatma sistemi gibi özellikleri saymakla bitmeyen teknoloji harikası model çay keyfinizi ikiye katlayacak. Fakat makinenin en dikkat çeken özelliği suyu hızlıca kaynatan ve sıcaklığını muhafaza etmesine yardımcı olan 2200 Watt güce sahip olması.

Semaver kültürünü modern bir tasarımla sentezleyen modeli beğendiyseniz buraya tıklayarak hemen satın alabilirsiniz!

Küçük ev aletlerinde bambaşka renkler peşinde olanlar için

Tüm modeller iyi hoş da ben bambaşka renge sahip bir çay makinesi arıyorum, diyorsanız sıradaki ürün sizin için geliyor. Cookplus Çay Makinesi, mor rengiyle gözleri üzerine çeken bir tasarıma sahip. Son derece estetik dizayna sahip olan ürün, mutfağında renkleri aktif olarak kullananlar için harika bir çay makinesi. Hem lezzetli çaylar demlemenize imkân tanıyan hem de dekoratif olan cihazı tezgahınızda bir biblo gibi sergileyebilirsiniz.

Ekstra kapağı sayesinde kettle olarak da kullanabileceğiniz fonksiyonel model sayesinde mutfağınızdaki birçok işi halledebilirsiniz. Çök yönlü kullanım sunan kaliteli çay makinesinde bulunan otomatik kapanma özelliği sayesinde, makineyi kapatmayı unutup unutmadığınızdan endişe etmenize gerek yok. Sıcak tutma fonksiyonu sayesinde ikinci ya da üçüncü bardak çayınızı içmeyi dilediğiniz kadar erteleyebilirsiniz.

1,9 su ısıtıcısı ve 0,9 litre demlik kapasitesi ile karşınıza çıkan modele daha yakından göz atmak için buraya tıklayın!

Lacivert sevenler buraya toplansın!

Kaliteli ve şık bir çay makinesi peşindeyseniz aradığınızı buldunuz bile! Beko Cm 5964 W Mor 1900 W Cam Demlikli Çay Makinesi; cam gövdesi ve lacivert kenarlıkları ile bambaşka bir estetiğe sahip. Aslında son derece sade tasarımıyla da karşınıza çıkan çay makinesi, duru ve minimal bir güzelliğe sahip. Geniş filtrenin 2 litre su ısıtıcısı ve 0,8 litre demlik kapasitesi desteklendiği makine sınırsız taze çay ile buluşmanıza yardımcı olacak. Ürüne hem emniyet hem de kullanım kolaylığı kazandıran 360 derece dönebilen tabanı; rahat ve güvenli servis yapmanıza olanak tanıyor.

Tüm parçaları paslanmaz çelikten imal edilen cihaz, üzerinde kireç tutmadığı gibi bu özelliği sayesinde çayın tadının değişmesine de imkân tanımıyor. Evinizin her yerine rahatlıkla taşıyabileceğiniz ürünü, misafir buluşmalarında salonunuzdaki yemek masasında da konumlandırabilirsiniz. Priz erişimi olan her yerde kullanım imkanı sunan ürünü dilediğiniz yerde çalıştırarak sürekli mutfağa gidip çay tazeleme zahmetinden kurtulabilirsiniz. Aşınma, paslanma ve yüksek ısı gibi olumsuz etkilere karşı dayanıklı olan çay makinesini kullanırken ürünün kalitesini ve sağlamlığını hissetmeniz zor olmayacak!

Otomatik sıcak tutma özelliği, susuz çalışma emniyeti, A sınıfı enerji tasarrufu ve çok daha fazlasını vadeden çay makinesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz!

"Kablosuz çay makinesi olmaz ki!" demeyin çünkü Vestel Sefa 4500 C Çay Makinesi var ve gerçek!

Her geçen gün biraz daha dijitalize olan dünyada elektronik cihazlara bağlı yaşıyoruz, elektrikli cihazlar da beraberinde çirkin ve kalabalık görünen kabloları getiriyor. Gülü seven dikenine katlanmak zorunda ama teknolojinin rahatlığını seven her zaman kablolara alışmak zorunda değil! Çünkü Vestel Sefa 4500 C Çay Makinesi kablosuz olarak çalışabiliyor. Ürün, çalıştırıldıktan sonra çayınızı istediğiniz yoğunlukta hızlıca demliyor ve fişi çekildikten sonra bile uzun süre çayı sıcak tutmaya devam ediyor.

2,5 litre su ısıtıcısı ve 1 litre demlik kapasitesiyle sahneye çıkan ürünü hem ev için hem de kalabalık ofisler için tercih edebilirsiniz. Kapak, sap ve tabanı hariç tamamı cam kaplamalı olan üründe demleme yapmaya başladığınızda çayın koyuluğunu görebilirsiniz. Son derece ergonomik olan çay makinesi sadelik sevenleri de memnun eden bir dizayna sahip. Kazara çay makinesinin içine su koymadan çalıştırma hatasına düşerseniz hiç endişe etmenize gerek yok, çünkü model susuz çalışmama emniyetiyle dalgın anlarınızda yardımınıza koşuyor.

Bir çay makinesinden beklentiniz minimal tasarım ve kalite ise beklentilerinizi fazlasıyla cevap verecek ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Farklı bir tasarıma sahip olan bu çay makinesi kafanızı biraz karıştırabilir...

Elektronik ev aletlerinde sıra dışı tasarımlar arıyorsanız kahve makinesi formunda bir çay makinesi ile karşınızdayız! Arçelik Otomatik Çay Makinesi K-3284 alışılan çay makinesi modellerinin aksine dikey değil, yatay bir tasarıma sahip. Bu yanıyla da ilk bakışta bir kahve makinesini andıran model aslında tam teşekküllü bir çay makinesi. Suyun sıcaklık derecesini takip etmenize ve yönetmenize imkan tanıyan cihaz sayesinde çaylarınızı tam istediğiniz sıcaklıkta içebilirsiniz. Suyun soğuk olduğunu düşünürseniz dereceyi tek tuşla yükseltebilir, çok sıcak olduğunu hissettiğinizde de derecesini hemen kısabilirsiniz.

Sadece görümüyle değil özellikleriyle de kahve makinesine benzeyen bu model; zamanlayıcı özelliğiyle piyasadaki rakiplerini geride bırakıyor. Zamanlama özelliği sayesinde makineyi önceden ayarlayabilir ve sabah işe gitmeden önce kahvaltı hazırlarken zamandan büyük bir tasarruf edebilirsiniz. İyi demlenmiş bir çayla güne başlayarak hayat kalitenizi yükseltmeye önemli ölçüde katkı sağlayacak ürüne önceden çay ve suyu ekleyerek zamanlama programını kolayca kullanabilirsiniz. Sesli uyarı sistemiyle çayınız içmeye hazır olduğunda size haber veren cihaz her yönüyle enfes! LED ışıklı kontrol paneline sahip teknoloji harikası çay makinesinin kontrol ekranından demleyeceğiniz çayın türünü, sertlik derecesini ve miktarını ayarlamak da mümkün. İsterseniz tek başına kettle olarak da kullanabileceğiniz çok yönlü model sayesinde mutfağınızda pek çok farklı sıcak içeceği hazırlayabilirsiniz. Bu harika çay makinesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için hemen buraya tıklayın!