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Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 22:36 | Son Güncelleme

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: NASIL YAPTIM BEN BUNU?

Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (4)

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: NASIL YAPTIM BEN BUNU?
Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (38), tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırı olayını çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.
YARALI POLİS MÜDÜRÜ POLAT, YOĞUN BAKIMDA
Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın tedavi gördüğü hastanede ameliyattan çıkarak Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındığı belirtildi. Yaralı polis Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
Öte yandan, uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, kişisel sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Şehit olan ağabeyinin tayinin cennete çıktığını belirten Volkan Verdi, yaptığı paylaşımında, "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın. Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı. Allah'ım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın. Adını, namını, karakterini, sevgini sonsuza kadar yaşatacağım" ifadelerini kullandı. Volkan Verdi'nin yürek burkan paylaşımına binlerce takipçi yorumda bulanarak acılı aileye taziye dileklerinde bulundu.

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Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (4)Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (4)

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