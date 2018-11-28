Tayland'ın başkenti Bangkok'un batısında yer alan Khlong Lat Mayom yüzen pazarı, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Tayland'ın sıra dışı yüzen pazarları

Khlong Lat Mayom, çok sayıda nehir ve su kanallarıyla "Asya'nın Venedik'i" olarak biliniyor. Bangkok'un Lat Ta Niao kanalının etrafında bulunuyor.

PAZARIN ARAZİSİ 12 HEKTARLIK ALANI KAPSIYOR 2004'te kurulan pazar, şehrin kalabalığından uzak konumu ve kanal boyundaki doğal dokusu nedeniyle turistlerin sıkça uğradığı yüzen pazarlardan biri.

Toplamda 12 hektarlık alanı kaplayan pazarın bulunduğu arazi, tamamen devlete ait olduğu için isteyen herkes burada sandalıyla satış yapabiliyor.

İlk açıldığı yılda "Khlong Lat Mayom" yaklaşık 20 satıcıya ev sahipliği yaparken, bu sayı pazara ilginin yoğunlaşmasıyla artmış durumda.

Buradaki turistlerin ve satıcıların artması üzerine gelenlerin yiyecek ihtiyacının karşılanması için su kanalının etrafına, restoranlardan oluşan geniş bir sabit pazar da kuruldu. Bu durum bölgedeki satıcılara kar getirse de mekana gelen ziyaretçilerin çoğu, söz konusu yemek alanlarının, asıl görmek istedikleri yüzen pazara ulaşılmasını zorlaştırdığını düşünüyor.

GENELLİKLE HAFTA SONLARI AÇIK Genellikle hafta sonları açık olan Bangkok ve çevresindeki yüzen pazarlar, saat 08.00'den 17.00'ye kadar hizmet veriyor. Günün erken saatlerinde sandallarını Khlong Lat Mayom'a getiren ve çoğunlukla köy sakinlerinden oluşan satıcılar, burada tropikal meyve ve sebze satıyor.

Bazı satıcılar ise geleneksel Tay tatlıları ve sandalda pişirdikleri atıştırmalıkları satarak pazara renk katıyor. Taze meyve ve sebzeleri uygun fiyatlara alan ziyaretçiler, alışverişin yanı sıra satıcılarla sohbet de ediyor. Yabancı ziyaretçiler kendi ülkelerinde alışık olmadıkları bu manzarayı ölümsüzleştirmek için satıcılarla bolca fotoğraf çekiniyor.

TEKNE TURLARI DA DÜZENLENİYOR Khlong Lat Mayom yüzen pazarını özel kılan bir diğer unsur da ziyaretçiler için düzenlenen tekne turları. Yaklaşık 15 kişilik motorlu teknelerle yapılan 1,5 saatlik tura katılmak isteyenler 100 Tayland bahtı (15 lira) ücret ödüyor.

Turistlere Lat Ta Niao kanalının önemli yerlerini görme fırsatı sunan tekne turu, etraftaki göz alıcı yeşillik ile Tayland'ın geleneksel ahşap evlerini ziyaretçilere keşfettiriyor.

YÜZEN PAZARLAR EN ÇOK TAYLAND'DA Tayland'daki çok sayıda yüzen pazarının arasında en fazla ziyaret edilenlerden biri olma niteliğini taşıyan Khlong Lat Mayom, 10 yıldan fazladır hem ziyaretçileri hem de ev sahipliği yaptığı tüccarları memnun ediyor. Güneydoğu Asya ülkelerinin hemen hemen hepsinde mevcut olan yüzen pazarlar en çok Tayland'da bulunuyor.

Bangkok'taki modern şehirleşme ve betonlaşmanın sonucu olarak şehirdeki birçok su kanalı kapandığı için yüzen pazarların sayısında da azalma yaşanıyor. Fakat ülke genelindeki yüzen pazarlar, hızlı şehirleşmeye rağmen turistlerin ilgisini kaybetmiyor.