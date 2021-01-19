Tayland Kralı'na hakaretten 43 yıl 6 ay hapis cezası aldı!

Tayland'da bir kişi, Kral'a ve monarşiye hakaret ettiği gerekçesiyle 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden (TLHR) yapılan açıklamada, Bangkok Ceza Mahkemesinin, sosyal medyada Kral'a ve monarşiye hakaret içeren bir şarkıyı paylaştığı gerekçesiyle emekli bir memuru hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

Anchan isimli 60 yaşındaki kadına mahkemenin 87 yıl ceza öngördüğünü aktaran TLHR, kadının daha sonra hakkındaki suçlamaları kabul edince cezanın yarı yarıya indirilip 43 yıl 6 aya düşürüldüğünü kaydetti.

TLHR, Anchan'a verilen 43 yıl hapis cezasının şimdiye kadarkilerin en ağırı olduğuna dikkati çekerek "Yetkililerin Kral'a ihanet yasasını, gençlik hareketlerinin monarşi reformu için başlattığı demokratik protestolara karşı son koz olarak kullandığı artık aşikardır. Tayland'daki siyasi gerilim bundan sonra daha da kötüye gidecektir." açıklamasında bulundu.

Olayın internette yayılmasının ardından basına konuşan Anchan, Kral'a hakaret olarak algılanan şarkıyı sadece kendisinin paylaşmadığını belirterek "Aynı şarkıyı çok sayıda insan sosyal medya hesabında paylaştı bugüne kadar. Bu yüzden şarkının uygunsuz içerikli olduğunu düşünemedim." dedi.