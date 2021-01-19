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  4. Tayland Kralı'na hakaretten 43 yıl 6 ay hapis cezası aldı!

Tayland Kralı'na hakaretten 43 yıl 6 ay hapis cezası aldı!

19.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Tayland Kralı'na hakaretten 43 yıl 6 ay hapis cezası aldı!

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliği, emekli memura verilen cezanın, şimdiye kadar Kral'a hakaret gerekçesiyle verilmiş en ağır hapis cezası olduğunu açıkladı.

Tayland'da bir kişi, Kral'a ve monarşiye hakaret ettiği gerekçesiyle 43 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden (TLHR) yapılan açıklamada, Bangkok Ceza Mahkemesinin, sosyal medyada Kral'a ve monarşiye hakaret içeren bir şarkıyı paylaştığı gerekçesiyle emekli bir memuru hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

Anchan isimli 60 yaşındaki kadına mahkemenin 87 yıl ceza öngördüğünü aktaran TLHR, kadının daha sonra hakkındaki suçlamaları kabul edince cezanın yarı yarıya indirilip 43 yıl 6 aya düşürüldüğünü kaydetti.

TLHR, Anchan'a verilen 43 yıl hapis cezasının şimdiye kadarkilerin en ağırı olduğuna dikkati çekerek "Yetkililerin Kral'a ihanet yasasını, gençlik hareketlerinin monarşi reformu için başlattığı demokratik protestolara karşı son koz olarak kullandığı artık aşikardır. Tayland'daki siyasi gerilim bundan sonra daha da kötüye gidecektir." açıklamasında bulundu.

Olayın internette yayılmasının ardından basına konuşan Anchan, Kral'a hakaret olarak algılanan şarkıyı sadece kendisinin paylaşmadığını belirterek "Aynı şarkıyı çok sayıda insan sosyal medya hesabında paylaştı bugüne kadar. Bu yüzden şarkının uygunsuz içerikli olduğunu düşünemedim." dedi.

Tayland'da son bir hafta içinde bir üniversite öğrencisi ve blog yazarına, "Kral'a ihanet" suçlaması yöneltilmişti.

23 KİŞİYE MONARŞİYE HAKARETTEN DAVA AÇILMIŞTI

Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, ülkede tartışılıyor.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar Birliğinden yapılan açıklamada, 2020 yılı boyunca monarşiye hakaret ettikleri gerekçesiyle polise şikayet edilen 23 protestocu hakkında dava açıldığı belirtilmişti.

Söz konusu yasanın son 3 yıldır hiç kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, 2020'deki suçlama sayısının "son yılların en yüksek rakamı" olduğu vurgulanmıştı.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Ekim 2020'de Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

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