MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taylor Swift milyarderler listesine girdi! Net serveti dudak uçuklattı

Taylor Swift milyarderler listesine girdi! Net serveti dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.04.2024 12:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Grammy ödülü sahibi olan ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, Dünya Milyarderler Listesi'ne girmeyi başardı. Ünlü şarkıcı 1,1 milyar dolarlık net servetiyle bu yılın milyarderler listesinde 2 bin 545. sırada yer aldı.

Taylor Swift milyarderler listesine girdi! Net serveti dudak uçuklattı

Grammy Ödüllü şarkıcı Taylor Swift, 2023'ü maddi ve manevi anlamda kazançlı bir şekilde kapatmış ve Time Dergisi tarafından da 'Yılın Kişisi' seçilmişti. Servetine, servet katmaya devam eden 34 yaşındaki şarkıcı, bu sefer de dünyanın en zengin insanları arasında yer almayı başardı.

taylor 3

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

BBC'nin haberine göre; ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, 1.1 milyar dolar ile ilk kez Forbes Dünya Milyarderler Listesi'ne girerken, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin yaratıcısı Sam Altman da 1 milyar dolarla listede yer aldı.

taylor 2

Taylor Swift, bu yılki Grammy Ödülleri'ne damgasını vurarak 'Yılın Albümü' ödülünü 4 kez kazanan ilk sanatçı olmuştu. Swift'in albümü '1989', aynı zamanda geçen yılın en çok satan plak albümü oldu.

Ekonomi yorumu olay oldu! 'Kim kime...' Ekonomi yorumu olay oldu! 'Kim kime...'

Yerel Seçim 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kocam' paylaşımı' Paylaşıp silince olay oldu'Kocam' paylaşımı' Paylaşıp silince olay oldu
Boşanma sebebi denmişti! İşte Bülent Şakrak'ın oyuncu aşkıBoşanma sebebi denmişti! İşte Bülent Şakrak'ın oyuncu aşkı
Canlı yayınında bomba anlar! Kalçasını elleyip kontrol ettiCanlı yayınında bomba anlar! Kalçasını elleyip kontrol etti
Anahtar Kelimeler:
Taylor Swift amanda ünlü şarkıcı yaşında
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Açılmayan iftar çadırı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı

Açılmayan iftar çadırı Fatih Portakal'ı çileden çıkarttı

Malatya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Malatya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.