Taylor Swift milyarderler listesine girdi! Net serveti dudak uçuklattı

Grammy Ödüllü şarkıcı Taylor Swift, 2023'ü maddi ve manevi anlamda kazançlı bir şekilde kapatmış ve Time Dergisi tarafından da 'Yılın Kişisi' seçilmişti. Servetine, servet katmaya devam eden 34 yaşındaki şarkıcı, bu sefer de dünyanın en zengin insanları arasında yer almayı başardı.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

BBC'nin haberine göre; ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, 1.1 milyar dolar ile ilk kez Forbes Dünya Milyarderler Listesi'ne girerken, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin yaratıcısı Sam Altman da 1 milyar dolarla listede yer aldı.

Taylor Swift, bu yılki Grammy Ödülleri'ne damgasını vurarak 'Yılın Albümü' ödülünü 4 kez kazanan ilk sanatçı olmuştu. Swift'in albümü '1989', aynı zamanda geçen yılın en çok satan plak albümü oldu.