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Tayvan'da bedava suşi yemek için onlarca kişi ismini 'somon' olarak değiştirdi

18.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan'da bir restoranın suşi promosyonundan yararlanmak için onlarca kişi ismini "somon" olarak değiştirdi. Yetkililer, isim değiştirme başvurularının kurumlarda zaman kaybına yol açtığını belirterek durdurulmasını istedi.

Tayvan'da bedava suşi yemek için onlarca kişi ismini 'somon' olarak değiştirdi

Tayvan'da bir restoranın suşi promosyonundan yararlanmak için onlarca kişi ismini "somon" olarak değiştirdi.

Akindo Sushiro restoran zinciri, Salı günü başlattığı kampanyada, kimlik kartında ismi Çince karakterlerle "Gui Yu" (somon balığı) olarak geçen herkese istediği kadar suşi yeme olanağı sunduğunu açıkladı.

Bu kişilerin yanlarında beş arkadaşlarını da getirebilecekleri belirtildi.

Taipei Times gazetesinin haberine göre, onlarca kişi yeni kimlik için 3 dolar ödemeyle birlikte isim değiştirmek için başvuruda bulundu.

Gazeteye konuşan bir öğrenci, ismini "Kuo Somon Pirinç Kasesi" olarak değiştirdiğini, ama ertesi gün yeniden başvuruda bulunup eski ismini geri alacağını söyledi.

Yetkililer, başvuruların zaman kaybı olduğunu belirterek, kişilerden kurumları bu amaçla ziyaret etmemelerini istedi.

Somon balığı

İsmini değiştirerek 460 dolar değerinde bedava suşi yiyen iki kişi, sosyal medya paylaşımlarında "Bir süre somon balığı yiyebileceğimizi sanmıyoruz" diye yazdı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Chen Tsung-yen, isim değiştirmenin yetkililer açısından zaman kaybına ve gereksiz işlemlere neden olduğunu söyledi.

Chen, "Umarım herkes bu konuda mantıklı davranır" dedi.

Yetkililer ayrıca bir kişinin yasal olarak üç kez isim değiştirebileceğini hatırlattı.

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