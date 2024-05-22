Türkiye 17 yaşındaki katil zanlısını konuşuyor! Ata Emre Akman'ı vahşice katletmişti: "Hapis cezası iniyor"

Türkiye'nin gündemine yerleşen Ata Emre Akman cinayetinde 17 yaşındaki katil zanlısı E.Ö. için çıkacak karar merakla bekleniyordu. Gazeteci İsmail Saymaz olayla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

10 BIÇAK DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Henüz 5 gün önce girdiği işte siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'a, E.Ö. (17) adlı kişi, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda bıçakla saldırılmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

SAYMAZ: MÜEBBET İSTENDİ, CEZASI İNİYOR

Gazeteci İsmail Saymaz cinayetle ilgili dava sürecinden detayları paylaştı. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Akman’ın katiline kasten tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Ancak saldırgan Erdoğan Özdemir, 17 yaşında olduğu için ceza 18 yıldan 24 yıla kadar hapse iniyor" dedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI: İŞTE İSTENEN CEZA

Katil zanlısı E.Ö. hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, katil zanlısı için 24 yıla kadar hapis talep etti.

Azmettirici olarak yargılanan ve tutuklu olan babası hakkında ise iddianame henüz hazırlanmadı.

BABASI DA TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan katil zanlısı olarak yakalanan E.Ö.'nün babası O.Ö. de olayla ilgili gözaltına alınmış, SEGBİS sistemi ile ifadesi alınan O.Ö. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





