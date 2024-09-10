Taze anne Ezgi Mola'nın Narin tepkisi sosyal medyayı salladı! 'Ne dediyse doğru'

MYNET-Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. 8 yaşındaki Narin için başlatılan soruşturma sürerken cinayetle ilgili soru işaretleri de artıyor.

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Olayın çözülmesi beklenirken ünlü isimlerde bu yaşananlara bir bir tepki gösteriyor.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Bu isimlerden biri de taze anne Ezgi Mola oldu. Ünlü oyuncu 'Bunun sebebi olan herkesin, göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin. Ayrıca o tabutun üzerine o duvak yerine önlük oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini de berbat buluyorum. İnşallah adaletin yerini bulduğu bir ülkemiz olur' açıklamasını yaptı.

YORUM YAĞDI

Ezgi Mola'nın bu sözleri kısa sürede gündem olurken ünlü isme 'ne dediyse doğru', 'harika konuşmuş', 'çok doğru söylemiş', 'ağzına sağlık' gibi yorumlar yapıldı.