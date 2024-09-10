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  4. Taze anne Ezgi Mola'nın Narin tepkisi sosyal medyayı salladı! 'Ne dediyse doğru'

Taze anne Ezgi Mola'nın Narin tepkisi sosyal medyayı salladı! 'Ne dediyse doğru'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.09.2024 08:25
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Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Safiye karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Ezgi Mola şimdilerde vaktinin tamamını oğlu Can ile birlikte geçiriyor. Taze anne Ezgi Mola 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayına tepki gösterdi. Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Taze anne Ezgi Mola'nın Narin tepkisi sosyal medyayı salladı! 'Ne dediyse doğru'

MYNET-Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cenazesi Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. 8 yaşındaki Narin için başlatılan soruşturma sürerken cinayetle ilgili soru işaretleri de artıyor.

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Olayın çözülmesi beklenirken ünlü isimlerde bu yaşananlara bir bir tepki gösteriyor.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Bu isimlerden biri de taze anne Ezgi Mola oldu. Ünlü oyuncu 'Bunun sebebi olan herkesin, göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin. Ayrıca o tabutun üzerine o duvak yerine önlük oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini de berbat buluyorum. İnşallah adaletin yerini bulduğu bir ülkemiz olur' açıklamasını yaptı.

ezgi mola

YORUM YAĞDI

Ezgi Mola'nın bu sözleri kısa sürede gündem olurken ünlü isme 'ne dediyse doğru', 'harika konuşmuş', 'çok doğru söylemiş', 'ağzına sağlık' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Narin Güran Narin
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