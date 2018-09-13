TBMM Başkanı Yıldırım'dan hastane ziyareti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevleri başında yaralanan güvenlik görevlilerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Paylaşılan görüntülere göre Yıldırım, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulundu.
Hastanede tedavi gören güvenlik görevlileriyle bir süre sohbet eden Yıldırım, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hastaların sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Yıldırım, kendisini ziyaret ettiği için mutlu olduğunu söyleyen bir güvenlik görevlisini alnından öptü.
Yıldırım, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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