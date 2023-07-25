TBMM’de şoke eden olay! Mustafa Sarıgül ile eski milletvekili Turan Tüysüz arasında gerilim yaşandı

CHP Erzincan Miilletvekili Mustafa Sarıgül’e TBMM saldırı… 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün Sarıgül’e yumruklu saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Sözcü TV’nin haberine göre saldırı gerçekleştiren eski vekilin korumalar tarafından dışarı çıkarıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddiaların ardından Sarıgül Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara cevap verdi.

SALDIRI İDDİASI SONRASI SARIGÜL’DEN İLK AÇIKLAMA

Mustafa Sarıgül, Meclis’te yaşandığı iddia edilen saldırı girişiminin ardından bir basın açıklaması yaparak “Hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak TBMM’de böylesine bir olayın tecelli etmesi beni gerçekten son derece üzmüştür. Umarım ki bundan sonra yüce parlamentonun altında böyle olaylar olmaz” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının ‘Şiddet oldu mu?’ sorusuna yanıt veren Sarıgül “Yok yok öyle bir şey olmadı. Yanlış yansımış onlar.” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“İnanın ki ne olduğunu bilemiyorum. Bir alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum.

Yıllar önce tanıyorum. Fakat çok değişmiş kim olduğunu bilemiyorum. Son derece üzüldüm içeriğinin ne olduğunu da bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da bilmiyorum ama konuşma şekli hoş bir şekil değildi. İkincisi bir milletvekiliği yapan bir arkadaşımız nerede ne konuşacağını bilmesi lazım. Yine ben o konuşmaların hiç birisini dinlemeden uzaklaştım. İyi ki de uzaklaştım. Bir kez daha yüce parlamentonun çatısı altında bu tip olayların olması beni gerçekten çok üzmüştür.

Parlamentoda insanlar o görüşmelerini nerede nasıl yapacağını çok iyi bilmesi gerekmektedir.”

"TURAN TÜYSÜZ GÜLÜMSEYEREK 'YUMRUK YOK' DEDİ"

Sözcü TV muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu canlı yayında Meclis’teki yumruklu saldırı olayını şu sözlerle anlattı:

Mustafa Sarıgül’ün odasına doğru hareket ederken o sırada Turan Tüysüz’le denk geldik kendisi sanırım farklı bir noktaya doğru gidiyordu Meclis’ten ama yine o şeref holünün olduğu noktadan geçti orası da basın mensuplarının ve herkesin olduğu bir nokta. Belki de oradan kendisinin çıkması da bir tercih olabilir. Başka bir noktadan da çıkabilir normalde. Sonrasında kendisine ne oldu siz yumruk mu attınız Mustafa Sarıgül’e diye sorduk. ‘Arkadaşlar lütfen’ şeklinde bir söz söyleyerek cevap vermeden ilerlemeye çalışırken sonrasında tekrar yumruk attınız mı? Yanlış bir bilgi vermek istemeyiz şeklinde sorduğumuzda ‘yumruk yok’ dedi. Ama burada basın mensubu arkadaşlarımız o anı gördü.

Ben de zaten son anını görmüştüm. Aslında Mustafa Sarıgül’ün kendileri ile yürümeye çalıştığı o anı gördüm kendi gözlemim olarak onu aktarabilirim. Ancak yine sorduğumuzda kaçındı ve sadece bize dedi ki ‘yumruk yok’ dedi. Tüysüz’ün hafif bir tebessüm olsa da yüzünde sinirli de görünüyordu Meclis’ten çıkarken onu da belirtmiş olalım.

İkilinin arasında önceki dönemde bir tartışma yaşandığı da aslında bilgiler arasında. Öncesinde bir telefon bir montaj iddiaları ile ilgili aralarında bir sorun olduğunu biliyoruz. Belki de o olaydan sonra bugün ilk kez karşılaştılar ancak aralarında ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz.

Turan Tüysüz’e sorduk kendisi gülümseyerek sadece ‘yumruk yok’ yanıtını verdi ve diğer sorularımıza cevap vermeden gitti.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

