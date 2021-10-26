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TBMM'deki tezkere oylamasıyla ilgili dikkat çeken detay

26.10.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye tezkeresinin oylanma anıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi, yeni yasama yılı öncesinde tamamen yenilenmişti. Ancak oylamanın eski sistem el kaldırma usulü ile gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

TBMM'deki tezkere oylamasıyla ilgili dikkat çeken detay

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı. Oylamada CHP ve HDP 'hayır' oyu verirken AK Parti, MHP ve İYİ Parti ise "evet" oyu kullandı.

OYLAMALAR ESKİ USULE GÖRE GERÇEKLEŞTİ

Oylama sırasında ise eski usul el kaldırma yönteminin kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı. TBMM Genel Kurulu'nda 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi, yeni yasama yılı öncesinde tamamen yenilenmişti ve oylamaların artık elektronik sistem üzerinden yapılacağı belirtilmişti.

Milletvekillerinin, yeni sisteme uygun şekilde parmak izleri alınmıştı. Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konulmuştu.

23 yıllık elektronik sistemin yenilenmesiyle, başta TBMM gündemi olmak üzere, kağıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sıralarındaki ekranda dijital ortamda yer alacağı duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Irak
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