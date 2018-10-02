TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda bugün, Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.

AK Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edildi. Öneriye göre, Genel Kurul bugün, Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışacak.

Genel Kurulda yarın da Suriye ve Irak'a asker gönderilmesine ilişkin hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak.

İYİ Parti'nin "Türk Telekom", HDP'nin "ekonomi" ve CHP'nin "elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla" ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Görüşmeler sırasında söz alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, piyasada fırsatçıların yarattığı sorunlar bulunduğunu, bu kişilere izin verilmeyeceğini söyledi.

Koçer, "Yakın zamanda ekonomi kontrol altına alınacak ve Türkiye çok iyi bir noktaya gelecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, grup önerilerinden önce Genel Kurulda söz alan grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

