TBMM'DE 'ADLİ YIL' AÇILIŞ RESEPSİYONU

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adli yıl açılış töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Havuzlu Bahçe'de resepsiyon verdi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018-2019 adli yılının açılışı nedeniyle TBMM'de resepsiyon verdi. TBMM Havuzlu Bahçe'de düzenlenen resepsiyona, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile yüksek yargı üyeleri katıldı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Mehmet Kürtül ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Adıgüzel, resepsiyona katılan konukları Havuzlu Bahçe'nin kapısında karşıladı.

Görüntü Dökümü:

-Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten görüntü

-Resepsiyona katılanların karşılanması

-Detaylar

Haber-Kamera:Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

