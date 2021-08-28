Tecno, ilk yerli modelini satışa sundu

Yerli üretim Tecno Camon 16 satışa çıktı. Haziran ayında Türkiye’de üretime başlayan dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından TECNO Mobile, fotoğraf performansıyla öncü olan ödüllü CAMON serisinin üyesi CAMON 16’nın yerli üretim ilk modellerini satışa sunduğunu açıkladı.

Üstün kamera işlevleri sayesinde dünyanın en prestijli tüketici elektroniği etkinliği olan IFA’da “Kamera Teknolojisi İnovasyonu Akıllı Telefon Altın Ödülü”nü alan CAMON serisinin üyesi olan CAMON 16’nın ilk yerli üretim telefonları ülkemizdeki tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ultra keskin ön ve arka kamerasıyla dikkat çeken CAMON 16’ya KDV dahil 3499 TL’den; başta Teknosa ve Vatan mağazaları ve online satış platformları olmak üzere çok sayıda e-ticaret sitesinden ulaşılabiliyor.

Sahip olduğu global AR-GE gücü ve tasarım ile ileri düzey kamera teknolojisi konusundaki iddiasını her zaman geliştirdiği ürünlerle ortaya koyan TECNO Mobile, bunu yaparken faaliyette bulunduğu ülkelerdeki tüketicilerin beklentilerini de dikkate alıyor. Yerli üretim CAMON 16 da bu vizyonun bir parçası olarak Türk tüketicilerinin fiyat ve kalite beklentilerini karşılayacak özellikleriyle dikkat çekiyor. TECNO Mobile ayrıca, amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek yeni modeli PHANTOM X’i de Eylül ayı içinde ülkemizde piyasa sunmaya hazırlanıyor.

CAMON 16, 48MP Dörtlü Arka Kamera, Ultra Gece Lensi, 128GB+6GB geniş hafıza ve 18W flaş şarjı desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.



