Tefeci borcunu ödemeyi reddeden kız arkadşını canice katletti! Cansız bedenini dere yatağına bırakıp kaçtı

MYNET-DIŞ HABERLER 21 yaşındaki Monique Ferreira Costa'nın cesedinin geçen yıl Şubat ayında Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki bir vadinin dibinde çantalara ve battaniyelere sarılmış halde bulundu. 21 yaşındaki genç kadın en son güvenlik kamerası görüntülerinde erkek arkadaşı Luiz Gustavo Lopes Silva'nın yanında canlı olarak görülmüştü. Genç kadının cansız bedeninin bulunmasından sonra sevgilisi tutuklandı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Silva'nın ön kollarında kesik ve sıyrık izleri olduğunun fark edilmesi üzerine genç kadının sevgilisi sorguya alındı. Çiftin ortak evinde yapılan aramada polisler yatak kılıfında yırtıklar, yatağın bir bölümünün kesik ve kan lekeleriyle dolu olduğunu gördü.

Yaklaşık 1 yıldır devam eden davada tutuklu halde bulunan Silva sonunda cinayeti itiraf etti. Sevgilisinin tefeci borcunu ödemeyi reddetmesi üzerine genç kadını öldürdüğünü ifade eden Silva, birinci derece cinayetle suçlanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







