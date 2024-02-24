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    4. Tefeci borcunu ödemeyi reddeden kız arkadşını canice katletti! Cansız bedenini dere yatağına bırakıp kaçtı

    Tefeci borcunu ödemeyi reddeden kız arkadşını canice katletti! Cansız bedenini dere yatağına bırakıp kaçtı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.02.2024 09:05
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    21 yaşındaki Monique Ferreira Costa'nın cesedi geçen yıl Şubat ayında bir vadinin dibinde çantalara ve battaniyelere sarılmış halde bulunmuştu ve en son erkek arkadaşı Luiz Gustavo Lopes Silva ile birlikte görülmüştü. Olay ilişkin olarak tutuklanan Gustavo suçunu itiraf ettikten sonra 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    MYNET-DIŞ HABERLER 21 yaşındaki Monique Ferreira Costa'nın cesedinin geçen yıl Şubat ayında Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki bir vadinin dibinde çantalara ve battaniyelere sarılmış halde bulundu. 21 yaşındaki genç kadın en son güvenlik kamerası görüntülerinde erkek arkadaşı Luiz Gustavo Lopes Silva'nın yanında canlı olarak görülmüştü. Genç kadının cansız bedeninin bulunmasından sonra sevgilisi tutuklandı.

    CEZASI KESİNLEŞTİ

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    Silva'nın ön kollarında kesik ve sıyrık izleri olduğunun fark edilmesi üzerine genç kadının sevgilisi sorguya alındı. Çiftin ortak evinde yapılan aramada polisler yatak kılıfında yırtıklar, yatağın bir bölümünün kesik ve kan lekeleriyle dolu olduğunu gördü.

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    Yaklaşık 1 yıldır devam eden davada tutuklu halde bulunan Silva sonunda cinayeti itiraf etti. Sevgilisinin tefeci borcunu ödemeyi reddetmesi üzerine genç kadını öldürdüğünü ifade eden Silva, birinci derece cinayetle suçlanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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    cinayet Tefeci Brezilya
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