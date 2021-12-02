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  4. Tehlike kapıya dayandı! Yunanistan'da ilk kez Omicron varyantına rastlandı

Tehlike kapıya dayandı! Yunanistan'da ilk kez Omicron varyantına rastlandı

02.12.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandığı bildirildi.

Tehlike kapıya dayandı! Yunanistan'da ilk kez Omicron varyantına rastlandı

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen kişinin 26 Kasım'da ülkeye giriş yaptığını, ilk semptomların ardından 29 Kasım'da yapılan testte hastanın Kovid-19 taşıdığının belirlendiğini kaydetti.

Hastanın Güney Afrika'dan geldiğini bildiren Plevris, hastanın ve yakın temaslı olduğu kişilerin karantina altına alındığını belirtti.

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5-11 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN DE KOVİD-19 AŞISI BAŞLAYACAK

Plevris, Bilim Kurulu'nun 5-11 yaş aralığındaki çocukların da Kovid-19 aşısı olması yönünde görüş bildirdiğini söyleyerek, çocuklar için yapılacak aşıların Yunanistan'a Aralık sonunda ulaşacağını duyurdu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Yunanistan
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