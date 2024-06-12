Tehlikeli hastalıkta yeni çalışma! 10 vakanın 4'ü obeziteyle bağlantılı çıktı

Ülkemizde her gün yüzlerce kişiye kanser teşhisi konuluyor. Ancak erken teşhis halen kansere karşı en önemli mücadele yöntemlerinden biri. Tıp teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde de kanserde tedavi başarısı ve hastaların yaşam kalitesi gün geçtikçe artarken bu illet hastalığa dair birçok araştırma yapılıyor. Bu araştırmalardan biri de kanser vakaları ile aşırı kilolu olma durumu arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı.

İsveç'te 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.

Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu.

Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim, böbrek kanseri, malign melanom, mide tümörleri, ince bağırsak ve hipofiz bezi kanserlerinin yanı sıra baş ve boyun kanseri türleri, vulvar ve penis kanseri olduğu kaydedildi.

Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Araştırmanın bulguları Venedik'teki Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulacak.







