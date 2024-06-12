KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Tehlikeli hastalıkta yeni çalışma! 10 vakanın 4'ü obeziteyle bağlantılı çıktı

    Tehlikeli hastalıkta yeni çalışma! 10 vakanın 4'ü obeziteyle bağlantılı çıktı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.06.2024 07:33
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    En tehlikeli ve ölümcül hastalıklar arasında yer alan kanser, dünyada ve ülkemizde dolaşım sistemi hastalıklarından sonra ikinci ölüm sebebi. Dünya üzerinde 2020 yılında 19 milyon 292 bin kişiye kanser teşhisi konulurken, 9 milyon 958 bin kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu denli tehlikeli olan kanser hastalığına yakalanmamak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan biri de fazla kilolar...

    Tehlikeli hastalıkta yeni çalışma! 10 vakanın 4'ü obeziteyle bağlantılı çıktı

    Ülkemizde her gün yüzlerce kişiye kanser teşhisi konuluyor. Ancak erken teşhis halen kansere karşı en önemli mücadele yöntemlerinden biri. Tıp teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde de kanserde tedavi başarısı ve hastaların yaşam kalitesi gün geçtikçe artarken bu illet hastalığa dair birçok araştırma yapılıyor. Bu araştırmalardan biri de kanser vakaları ile aşırı kilolu olma durumu arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı.

    İsveç'te 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

    iStock-905894146

    Hindustan Times'ın haberine göre, İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.

    iStock-1319031310

    Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu.

    iStock-482858629

    Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim, böbrek kanseri, malign melanom, mide tümörleri, ince bağırsak ve hipofiz bezi kanserlerinin yanı sıra baş ve boyun kanseri türleri, vulvar ve penis kanseri olduğu kaydedildi.

    iStock-1552885088

    Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

    iStock-1488338820

    Araştırmanın bulguları Venedik'teki Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulacak.


    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bayramda kilo aldıran hatalar! Eti sakın böyle pişirmeyinBayramda kilo aldıran hatalar! Eti sakın böyle pişirmeyin
    Aman dikkat: Fazlası zehirlenme veya ölümle sonuçlanabilirAman dikkat: Fazlası zehirlenme veya ölümle sonuçlanabilir
    Stresi azaltmak için duşta yapmanız gereken tek şeyStresi azaltmak için duşta yapmanız gereken tek şey
    Anahtar Kelimeler:
    kanser
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

    Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.