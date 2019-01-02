HABER

Samsun'da tehlikeli yolculuk! Bunun için 45 TL ödüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:56 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Kuruçay ve Altınkaya mahallelerinin sakinleri, Altınkaya Baraj Gölü'nün su tutmasının ardından, 32 yıldır araçlarını sallarla karşı tarafa geçirerek ilçe merkezine ulaşıyor. 1,5 kilometrelik tehlikeli yolculukta ilçe sakinleri salla her geçiş için 45 TL ücret ödüyor.

Samsun Vezirköprü'de, Kızılırmak Nehri üzerine 1987 yılında yapılan Altınkaya Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte 850 nüfuslu Kuruçay ve Altınkaya mahallelerinin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan ana yolun bir kısmı da sular altında kaldı.

Samsun'da 32 yıldır bu yöntemi kullanıyorlar

Bunun üzerine ilçe sakinleri sallarla yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi katetmeye başladı.
İlçeye gitmek için 32 yıldır önce araçlarıyla 18 kilometre gidip, Çobandere mevkisine gelen bölge halkı, ardından da burada araçları sala nakledip, 75 metre derinliğe sahip baraj sularını geçerek Kayıkbaşı mevkisinde kıyıya çıkıyor.
Zorlu yolculuğun ardından ilçe sakinleri, 15 kilometre daha yol giderek merkeze ulaşıyor.
İlçe sakinleri, her geçişte 45 TL ücret ödeyerek araçlarını baraj sularından karşıya geçiriyor.

'TEHLİKELİ GEÇİŞ'

'TEHLİKELİ GEÇİŞ'
Altınkaya Mahalle Muhtarı Yahya Yılmaz, barajla birlikte su tutulduktan sonraki ilk yıllarda bölgede yaşayanların kayıklarla barajdan geçiş yaptığını, ardından demir sallar yapıldığını belirtti.
Muhtar Yahya Yılmaz, "Salların kapasitesi bir araç ama bunlara iki araç yükleniyor. Tehlikeli, riskli bir geçiş yapıyoruz. Bu iki sal da kişilere ait. Hastalarımız olduğunda hastaneye gitmek için gece vakti insanları kaldıramıyoruz.
Mağduriyetler yaşanıyor. Buraya köprü yapılsın istedik, olmadı 'Feribot verilsin' dedik..."
"Çok girişimde bulunduk ama hiçbir gelişme olmadı. Yıllardır bu sorun var. Şu anda yaklaşan seçim nedeniyle mahallerimizde vatandaşlar 'Sandığa gitmeyeceğiz. Muhtar sandığı getirme' diyorlar. Bu sorundan dolayı tepki gösteriyorlar.
İlçemize gitmemiz için bu güzergah bizim ana yolumuz. Bir yol daha var, o da, Sinop'un Durağan ilçesine gideceğiz, ardından oradan dolanıp tekrar Samsun'un Vezirköprü ilçesine gelmiş olacağız..."
"Bu yolun mesafesi de bizim yolumuzun 4 katı daha uzun. Biz ilçeye gitmek için bu barajı geçmek zorundayız. Yetkililerden yardım istiyoruz; bizim bu sorunumuza bir çözüm yolu bulunsun" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Vezirköprü

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un acı günü!

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un acı günü!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bazı araçlara köprü düzenlemesi getirildi! Artık geçişler serbest

Bazı araçlara köprü düzenlemesi getirildi!

15 Temmuz'da 'Karargah içinde siviller şehit edilmedi' yalanını ortaya çıkaran görüntü

Alçak yalanı ortaya çıkaran görüntü!

Deniz Zeyrek yazdı: Orgeneral Temel'in törene katılmaması tenzili rütbenin nedeni değil, başlayan sürece gösterilen bir tepkiymiş

'Pasif göreve alınması sürpriz değil' dedi! Ve öyle bir şey...

Ankara'da korku dolu anlar: Ölüyoruz yetiş!

Ankara'da korku dolu anlar: Ölüyoruz yetiş!

Çorum'da tepki çeken olay! 'Bu atı artık istemiyorum' dedi ve...

Çorum'da tepki çeken olay! 'Bu atı artık istemiyorum' dedi ve...

Ekipler hastalanan bebeği çığı aşıp kurtardı

Ekipler hastalanan bebeği çığı aşıp kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.