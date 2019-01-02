Samsun'da tehlikeli yolculuk! Bunun için 45 TL ödüyorlar

Samsun Vezirköprü'de, Kızılırmak Nehri üzerine 1987 yılında yapılan Altınkaya Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte 850 nüfuslu Kuruçay ve Altınkaya mahallelerinin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan ana yolun bir kısmı da sular altında kaldı.

Samsun'da 32 yıldır bu yöntemi kullanıyorlar

Bunun üzerine ilçe sakinleri sallarla yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi katetmeye başladı.

İlçeye gitmek için 32 yıldır önce araçlarıyla 18 kilometre gidip, Çobandere mevkisine gelen bölge halkı, ardından da burada araçları sala nakledip, 75 metre derinliğe sahip baraj sularını geçerek Kayıkbaşı mevkisinde kıyıya çıkıyor.

Zorlu yolculuğun ardından ilçe sakinleri, 15 kilometre daha yol giderek merkeze ulaşıyor.

İlçe sakinleri, her geçişte 45 TL ücret ödeyerek araçlarını baraj sularından karşıya geçiriyor.

'TEHLİKELİ GEÇİŞ' Altınkaya Mahalle Muhtarı Yahya Yılmaz, barajla birlikte su tutulduktan sonraki ilk yıllarda bölgede yaşayanların kayıklarla barajdan geçiş yaptığını, ardından demir sallar yapıldığını belirtti.

Muhtar Yahya Yılmaz, "Salların kapasitesi bir araç ama bunlara iki araç yükleniyor. Tehlikeli, riskli bir geçiş yapıyoruz. Bu iki sal da kişilere ait. Hastalarımız olduğunda hastaneye gitmek için gece vakti insanları kaldıramıyoruz.

Mağduriyetler yaşanıyor. Buraya köprü yapılsın istedik, olmadı 'Feribot verilsin' dedik..."

"Çok girişimde bulunduk ama hiçbir gelişme olmadı. Yıllardır bu sorun var. Şu anda yaklaşan seçim nedeniyle mahallerimizde vatandaşlar 'Sandığa gitmeyeceğiz. Muhtar sandığı getirme' diyorlar. Bu sorundan dolayı tepki gösteriyorlar.

İlçemize gitmemiz için bu güzergah bizim ana yolumuz. Bir yol daha var, o da, Sinop'un Durağan ilçesine gideceğiz, ardından oradan dolanıp tekrar Samsun'un Vezirköprü ilçesine gelmiş olacağız..."