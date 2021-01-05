Tek çare estetik değil! Kalçalarının kalkık olması için bakın neler yapıyorlar

Daha yuvarlak ve sıkı bir kalça aslında sanıldığı gibi hayal değil! Yediklerimize ve içtiklerimize gereken hassasiyeti göstererek, bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapıp fazla yağlarımızdan kurtularak fit bir görünüme kavuşabiliriz. İşte kalçanızın daha sıkı ve yuvarlak görünmesini sağlayacak ipuçları...
Harekete öncelikle ayakta durur pozisyonda başlayın. Bacaklarınızı omuz genişliğinde açtığınızdan emin olun. Ardından gövdenizi dik tutarak yavaş yavaş çömelin. Bu sırada dizlerinizi bükerken ayak parmaklarınızın gerisinde kalmalarına özen gösterin. Squat hareketini daha kolay yapmak için sırtınızla bir şeyi ittiğinizi düşünebilirsiniz. Hareketi 15'li tekrarlar halinde 3 set olarak uygulayın.
Bacaklarınız birbirine paralel olacak şekilde dik bir pozisyonda durun. Sonrasında ellerinizi belinizin üzerine koyun. Ardından iki dizinizi birden bükün ve eğilerek ileriye doğru bir adım atın. Önde kalan dizinizi doksan derecelik açıyla bükün. Bu sırada diğer diziniz bilek hizasında kalacak. Lunge hareketini 15'li tekrarlar olarak şekilde 3 set yapın. Ardında diğer bacağınızı öne atabilirsiniz.
Köprü hareketi çok basit bir hareket gibi görünse de aslında doğru yapıldığı taktirde çok iyi sonuçlar almanıza yardımcı olacak. Hareketi yapmak için öncelikle yere uzanın, dizlerini bükün ve ayaklarınızın düz kalmasını sağlayın. Ardından kalçalarınızı, baldırlarınızı ve karnınızı iyice sıkarak sırtınızı yukarı doğru, diz ve omuzlarınız arasında düz bir çizgi elde edene kadar, kaldırın. Köprü hareketini 20 tekrarlı 3 set halinde uygulayabilirsiniz.
Öncelikle matınızın üzerine vücudunuzu düz bir pozisyonda tutarak uzanın ve ellerinizi vücudunuzun yanlarına sabit bir şekilde koyun. Ardından kalçanızı yavaşça yükseltin. Bu sırada dizleriniz 90 derecelik açıyla yere paralel olacak. Bu hareket belinizdeki tüm kasları çalıştırır ve kalça kaslarınızı güçlendirir. Bel ağrılarınıza da iyi gelir.
Tüm bu egzersizleri düzenli olarak uygulamanın yanı sıra beslenmenize dikkat etmeniz de çok önemli. Daha sıkı kalçalara sahip olmak için bol su, meyve ve sebze tüketmeli; düzenli bir diyet uygulamalısınız. Bunun yanı sıra zararlı gıdaları tüketmekten kaçınmalısınız.
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