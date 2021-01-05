Tek çare estetik değil! Kalçalarının kalkık olması için bakın neler yapıyorlar

Daha yuvarlak ve sıkı bir kalça aslında sanıldığı gibi hayal değil! Yediklerimize ve içtiklerimize gereken hassasiyeti göstererek, bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapıp fazla yağlarımızdan kurtularak fit bir görünüme kavuşabiliriz. İşte kalçanızın daha sıkı ve yuvarlak görünmesini sağlayacak ipuçları...

SQUAT HAREKETİ

Harekete öncelikle ayakta durur pozisyonda başlayın. Bacaklarınızı omuz genişliğinde açtığınızdan emin olun. Ardından gövdenizi dik tutarak yavaş yavaş çömelin. Bu sırada dizlerinizi bükerken ayak parmaklarınızın gerisinde kalmalarına özen gösterin. Squat hareketini daha kolay yapmak için sırtınızla bir şeyi ittiğinizi düşünebilirsiniz. Hareketi 15'li tekrarlar halinde 3 set olarak uygulayın.

LUNGE HAREKETİ

Bacaklarınız birbirine paralel olacak şekilde dik bir pozisyonda durun. Sonrasında ellerinizi belinizin üzerine koyun. Ardından iki dizinizi birden bükün ve eğilerek ileriye doğru bir adım atın. Önde kalan dizinizi doksan derecelik açıyla bükün. Bu sırada diğer diziniz bilek hizasında kalacak. Lunge hareketini 15'li tekrarlar olarak şekilde 3 set yapın. Ardında diğer bacağınızı öne atabilirsiniz.