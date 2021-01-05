KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Tek çare estetik değil! Kalçalarının kalkık olması için bakın neler yapıyorlar

Tek çare estetik değil! Kalçalarının kalkık olması için bakın neler yapıyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tek çare estetik değil! Kalçalarının kalkık olması için bakın neler yapıyorlar

Yaptığınız fiziksel egzersizler, vücudunuzun kazandığı kalorileri yakmasına yardımcı olur ve bu da daha düzgün görünen fit bir fiziğe sahip olmanızı sağlar. Kalçanıza daha çok yoğunlaşan squatı düzenli olarak uyguladığınız taktirde, daha şekilli ve kalkık bir kalçaya ve sıkı baldırlara sahip olabilirsiniz. Gelin kalçaları sıkılaştırmak için başka neler yapmalıyız, görelim.

Daha yuvarlak ve sıkı bir kalça aslında sanıldığı gibi hayal değil! Yediklerimize ve içtiklerimize gereken hassasiyeti göstererek, bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapıp fazla yağlarımızdan kurtularak fit bir görünüme kavuşabiliriz. İşte kalçanızın daha sıkı ve yuvarlak görünmesini sağlayacak ipuçları...

SQUAT HAREKETİ

Harekete öncelikle ayakta durur pozisyonda başlayın. Bacaklarınızı omuz genişliğinde açtığınızdan emin olun. Ardından gövdenizi dik tutarak yavaş yavaş çömelin. Bu sırada dizlerinizi bükerken ayak parmaklarınızın gerisinde kalmalarına özen gösterin. Squat hareketini daha kolay yapmak için sırtınızla bir şeyi ittiğinizi düşünebilirsiniz. Hareketi 15'li tekrarlar halinde 3 set olarak uygulayın.

LUNGE HAREKETİ

Bacaklarınız birbirine paralel olacak şekilde dik bir pozisyonda durun. Sonrasında ellerinizi belinizin üzerine koyun. Ardından iki dizinizi birden bükün ve eğilerek ileriye doğru bir adım atın. Önde kalan dizinizi doksan derecelik açıyla bükün. Bu sırada diğer diziniz bilek hizasında kalacak. Lunge hareketini 15'li tekrarlar olarak şekilde 3 set yapın. Ardında diğer bacağınızı öne atabilirsiniz.

KÖPRÜ HAREKETİ

Köprü hareketi çok basit bir hareket gibi görünse de aslında doğru yapıldığı taktirde çok iyi sonuçlar almanıza yardımcı olacak. Hareketi yapmak için öncelikle yere uzanın, dizlerini bükün ve ayaklarınızın düz kalmasını sağlayın. Ardından kalçalarınızı, baldırlarınızı ve karnınızı iyice sıkarak sırtınızı yukarı doğru, diz ve omuzlarınız arasında düz bir çizgi elde edene kadar, kaldırın. Köprü hareketini 20 tekrarlı 3 set halinde uygulayabilirsiniz.

KARIN ÇEVİRME HAREKETİ

Öncelikle matınızın üzerine vücudunuzu düz bir pozisyonda tutarak uzanın ve ellerinizi vücudunuzun yanlarına sabit bir şekilde koyun. Ardından kalçanızı yavaşça yükseltin. Bu sırada dizleriniz 90 derecelik açıyla yere paralel olacak. Bu hareket belinizdeki tüm kasları çalıştırır ve kalça kaslarınızı güçlendirir. Bel ağrılarınıza da iyi gelir.

DÜZENLİ BESLENME

Tüm bu egzersizleri düzenli olarak uygulamanın yanı sıra beslenmenize dikkat etmeniz de çok önemli. Daha sıkı kalçalara sahip olmak için bol su, meyve ve sebze tüketmeli; düzenli bir diyet uygulamalısınız. Bunun yanı sıra zararlı gıdaları tüketmekten kaçınmalısınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Anında işe yarayan 4 giyim hilesiAnında işe yarayan 4 giyim hilesi
23 Aralık'ta doğanların burç özellikleri23 Aralık'ta doğanların burç özellikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

Bilenler sürekli kullanıyor!

Bilenler sürekli kullanıyor!

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

Islak mendil kapağıyla çoğu annenin hayatını kurtaracak bir şey yaptı!

Islak mendil kapağıyla çoğu annenin hayatını kurtaracak bir şey yaptı!

Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!

Bu hile sayesinde 1 dakikada kırışıklıklardan kurtulacaksınız!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ocak ayında sizi neler bekliyor?

Ocak ayında sizi neler bekliyor?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cildi porselen gibi beyazlatan ve parlatan püf noktaları! Patates suyunu 7 gün boyunca...

Cildi porselen gibi beyazlatan ve parlatan püf noktaları! Patates suyunu 7 gün boyunca...

Makyajını silince gerçek göründü

Makyajını silince gerçek göründü

2021'de burçları neler bekliyor?

2021'de burçları neler bekliyor?

Diğer Haberler

Kuaföre gitmeye gerek yok! Buğulu göz makyajının sırrı bu adımlarda

Kuaföre gitmeye gerek yok! Buğulu göz makyajının sırrı bu adımlarda

Anında işe yarayan 4 giyim hilesi

Anında işe yarayan 4 giyim hilesi

Brezilya fönü zararlı mı?

Brezilya fönü zararlı mı?

Amerikan keratinin Brezilya fönünden farkı nedir?

Amerikan keratinin Brezilya fönünden farkı nedir?

Jennifer Lopez cilt bakım sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 'Hiçbir şeyde birinci gelmemiştim...'

Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 19 yaşındaki model...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.