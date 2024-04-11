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  4. Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı! Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar: Ardından kıskıvrak yakalandı

Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı! Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar: Ardından kıskıvrak yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.04.2024 08:05
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Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını yabancıların yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında toplamda; 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Bu operasyonda yakalanan kokain miktarı, EGM tarafından Türkiye’de bir defada yakalanan “3. en büyük kokain miktarı” oldu. Öte yandan şüphelilerin maddeleri taşıdıkları anlara dair görüntüler yayınlandı.

Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik 'Narkoçelik-11' operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında toplamda;
608 Kilogram Kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi.
Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4’ü Yabancı Uyruklu 13 şüpheli yakalandı.

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NARKOÇELİK-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, EGM tarafından Türkiye’de bir defada yakalanan “3. en büyük kokain miktarı” oldu.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

İster ulusal, ister uluslararası olsun zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek!
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

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  • Temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ’ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları,
  • Örgüt üyelerinin depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya’ya sevk ettikleri,
  • Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları ve
  • Çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtikleri tespit edildi.
    Operasyonlar sonucu:
  • 579 kilo 300 gram likit halde kokain,
  • 7 kilo 790 gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak)
  • 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokain,
  • 625 gr kokain maddesi
  • 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddeler,
  • 1 adet uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi,
  • 8 adet kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıpları,
  • 1 adet hassas terazi,
  • 1 adet pompalı adet tüfek,
  • Uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlara el konuldu.
    Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları bayram günü gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu kokain
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