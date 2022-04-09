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Tekirdağ'da 'karpuza indirim yapmadın' dehşeti! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

09.04.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir pazarda çıkan kavgada müşteri pompalı tüfekle dehşet saçtı. Satın almak istediği karpuza istediği indirim yapılmayınca şahsın küfür ederek pazardan ayrıldığı görülürken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı'nda akşam saatlerinde iddiaya göre, alışverişe gelen bir şahıs, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu. Karpuza istediği indirim yapılmayınca şahıs küfür ederek pazardan ayrıldı. Birkaç dakika sonra olay kızışınca bu kez kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

PAZARCILAR POLİSLER TARAFINDAN SAKİNLEŞTİRİLDİ

Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganlara karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan olay anı ise, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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