HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'da vahşet! Genç kadını, kocası benzin dökerek yaktı

Tekirdağ'da vahşet! Genç kadını, kocası benzin dökerek yaktı

29.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılması sonucu ağır yaralanan kadın, İstanbul'daki hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da vahşet! Genç kadını, kocası benzin dökerek yaktı

Hacıköy Mahallesi'nde Ekrem A. (29) ile eşi Ayşe A. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ

Tartışma sırasında Ekrem A. şişedeki benzini eşinin üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Kadının vücudunu saran alevleri söndürmeye çalışan Ekrem A, olay yerinden kaçtı.

YOLDAN GEÇEN OTOMOBİLDEN YARDIM İSTEDİ

Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren Ayşe A, bulunduğu yerin ana yola uzak olması nedeniyle 2 kilometre boyunca yürüdü ve yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Otomobille Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayşe A, müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi.

gozaltı

Şüpheli Ekrem A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Kayıp Rabia'dan kahreden haberKayıp Rabia'dan kahreden haber
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Adana'da yarı çıplak genç korku dolu anlar yaşattı

Adana'da yarı çıplak genç korku dolu anlar yaşattı

THY'nin Boeing 737 MAX 8 tipi uçakları yeniden uçuşlara başlıyor

Uçuşları durdurulmuştu! Yeniden gökyüzüyle buluşuyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı

Son Dakika: Koronavirüs aşılamasında sayı 15 milyonu geçti

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme!

Boğazına et kaçan çocuğu böyle kurtardı!

Boğazına et kaçan çocuğu böyle kurtardı!

Samsun'da kaybolan Rabia'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp Rabia'dan kahreden haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.