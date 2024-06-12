Teknoloji tutkunu babanızın yüzünde kocaman bir gülümseme yaratacak hediyeler

Her baba özel, bu yüzden Babalar Günü onları mutlu etmek için iyi bir fırsat. Teknoloji kategorisinin trend hediyeleriyle babanıza unutulmaz bir Babalar Günü yaşatabilirsiniz. Bunun için içeriğimizde teknoloji meraklısı babalara özel birbirinden cazip hediye seçeneklerini sizler için derledik. Dijital kameradan e-kitap okuyucusuna, tabletten kulaklığa her tarz ve beğeniye uygun ürünlerle babanızı bu özel günde şımartabilirsiniz.

1. Uzun pil ömrü ve yüksek kalite: JBL Tune 520BT Siyah Kulaklık

Hafif yapısıyla uzun süreli kullanımlarda bile konforlu olan JBL Tune 520BT Siyah Kulaklık, müziksever babalar için ideal bir hediye seçeneği. Kablosuz kulaklık, 57 saate kadar kesintisiz müzik keyfi ve hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi sayesinde yüksek kalitede kablosuz bağlantı sağlarken JBL'in ünlü Pure Bass ses kalitesiyle müzik deneyiminizi canlandırıyor. Rahat ve katlanabilir tasarımıyla her yere kolayca taşınabilirken gelen aramaları tek tuşla cevaplayabilme ve kendi sesinizi duyabilme özelliği de kullanıcı deneyimini arttırıyor.

2. Kayıp eşyalara kesin çözüm: Apple AirTag

Kaybolan eşyaları bulmaya yarayan Apple AirTag, beyaz renkte ve sadece 0,06 kilogram ağırlığında. Bul uygulaması olan AirTag'i iPhone veya iPad'ie kolayca bağlayabilir ve arkadaşlarınızın, aygıtlarınızın ve hatta eşyalarınızın nerede olduğunu görebilirsiniz. Tek bir dokunuşla kurulumu yapılan AirTag, yerleşik hoparlörü sayesinde eşyaları bulmaya yardımcı olur. AirTag'in Kayıp Modu’ndaki tüm iletişimler gizlilik ve güvenlik açısından şifreli ve anonim olduğundan veri gizliliği konusunda da oldukça güvenilirdir. Ayrıca, değiştirilebilir pil özelliği bulunan cihazın pil ömrü bir yıldan daha fazla!

3. Şık ve kullanışlı: Casio Gümüş Kol Saati

Modern tasarımı ve işlevselliği ile göz dolduran Casio kol saati, 45 mm çapındaki gri iyon kaplamalı kasası ve çelik kordona sahip. Lacivert kadranı ve gri kordonuyla her türlü kıyafete uyan saat, mineral camı sayesinde çizilmelere karşı ekstra koruma sağlıyor. Hassas zaman ölçümü yapan saat, 50-100 metreye kadar su geçirmez özelliği ile günlük kullanımdaki endişeleri ortadan kaldırıyor. Takvim özelliği bulunan model, sade ve işlevsel tasarımlar seven babalar için ideal. Ayrıca, 2 yıl garantisi ile orijinal kutusuyla birlikte gelen Casio saat, hem günlük hayatta hem de özel günlerde babanızın tarzına tarz katacak harika bir aksesuar!

4. Güçlü ve yüksek performans: Samsung Galaxy Tab A9 Koyu Gri Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Koyu Gri Tablet, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla geliyor ve çoklu görevlerde daha akıcı bir deneyim yaşatıyor. 8.7 inçlik ekranıyla geniş bir görüntüleme alanı sağlayan tabletin depolama alanı microSD kart desteği ile 1 TB'a kadar genişletilebiliyor. Mimari çizimler yapmak, görseller seçmek veya görüntülü aramalar yapmak gibi birden fazla işlemi tek ekranda kolayca gerçekleştirebilen tablet, Güvenli Klasör ve Gizlilik Gösterge Paneli gibi özellikleriyle verileri güvende tutuyor. Ayrıca, etkileyici ses deneyimi sunan hoparlörleriyle 3D sesin keyfini doyasıya çıkarabiliyorsunuz.

5. Kompakt ve sağlam tasarım: Soundcore Flare II Siyah Bluetooth Hoparlör

Harika bir Babalar Günü hediyesi olan renkli ve kompakt Soundcore Flare II hoparlör, etkileyici BassUp teknolojisi ile müzik deneyimini zirveye taşıyor. Üstelik, IPX7 suya dayanıklılığı sayesinde havuz başında bile güvenle kullanılabilen hoparlör, tek şarjla 12 saate kadar kesintisiz müzik keyfini mümkün kılıyor. PartyCast teknolojisi ile 100'den fazla hoparlörü senkronize edebilen hoparlörün müziğin ritmine uyum sağlayan 360° ışık şovu özelliği de bulunuyor. Hafif yapısıyla taşıması da son derece kolay olan Soundcore Flare II ile artık müzik dinlemek için harika bir seçeneğiniz var!

6. Hızlı ve güvenilir şarj: Xiaomi Redmi Siyah Powerbank

Günlük hayatı kolaylaştıran Xiaomi Redmi Siyah Powerbank, yüksek hassasiyetli bileşenleri ve gelişmiş devre yongaları sayesinde aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı ısınma ve diğer olası arızaları önleyerek cihazları güvenle şarj ediyor. Hızlı şarj özelliği ile günlük şarj ihtiyacını karşılamayı daha verimli hale getiriyor. Siyah rengiyle şık bir görünüme sahip olan powerbank, 20000 Mah pil kapasitesiyle de üstün bir performansa sahip.

7. Kullanıcı dostu: Kodak Pixpro FZ55 Siyah Dijital Kamera

Güçlü 16,1 megapiksel CCD sensörüyle donatılan Kodak Pixpro FZ55 Siyah Dijital Kamera, 28 mm geniş açılı lensiyle çekimlerde daha geniş bir çerçeve sunarak daha fazla detayı kayıt altına almaya yardımcı oluyor. Özel panning çekim modu, hareket halindeyken net ve odaklı görüntüler elde ediyor, ayrıca farklı sahneler için optimize edilmiş çeşitli modlarla çeşitli koşullarda mükemmel fotoğraflar çekilebiliyor. Yüz algılama ve otomatik pozlama özellikleri, insan ve nesneleri tanıyarak onları vurguluyor ve yanıp sönme veya gülümseme tespiti ile mükemmel anları yakalıyor. Bunun yanında kırmızı göz kaldırma ve HDR rötuş aracı gibi ek özellikleri de daha gelişmiş çekimlere olanak tanıyor.

8. Konforlu ve yenilikçi: Apple AirPods (2.Nesil) ve Kablolu Şarj Kutusu

Lightning bağlantı noktasıyla şarj edilen Apple AirPods (2.Nesil) ve Kablolu Şarj Kutusu, "Hey Siri" komutuyla hızlı erişim sunuyor. Airpods'un Kulak içi kulaklık şarj kutusuyla birlikte toplamda 24 saatten fazla dinleme süresi var. Tek bir şarjla 5 saate kadar dinleme imkanı tanıyan AirPods, zahmetsiz kurulumunun yanı sıra kulağa takılı olduğunu algılama ve otomatik geçiş gibi özellikleriyle kesintisiz bir dinleme deneyimi yaşatıyor.

9. Etkili ve rahat okuma: Kobo Libra 2 Siyah E-kitap Okuyucu

Kobo Libra 2, siyah renkli e-kitap okuyucusu, geliştirilmiş 7 inçlik HD E Ink ekranıyla hızlı sayfa dönüşleri ve derin kontrast özelliklerinin yanında ayarlanabilir aydınlatma ve mavi ışık azaltma teknolojisiyle göz yorgunluğunu önlüyor. Ergonomik tasarımıyla ele tam oturan cihaz, dokunmatik ekranıyla veya sayfa çevirme düğmeleriyle hızlıca hareket etmeyi kolaylaştırıyor. Bluetooth özelliği bulunan Kobo Libra 2, Kobo Audiobooks'u destekleyerek sesli kitap okumayı mümkün hale getiriyor. Ayrıca suya dayanıklı yapısıyla parkta, plajda veya banyoda bile keyifle kullanılabilen Libra 2'nin, 32 GB'lık geniş depolama alanıyla binlerce e-kitabı veya yüzlerce sesli kitabı yanınızda taşıyabilirsiniz.

10. Güvenilir ve hızlı depolama: Toshiba Canvio Partner 1 TB Siyah Hard Disk

Toshiba'nın Canvio Partner 1 TB'lik harici sabit diski, belgelerinizden fotoğraflarınıza, müziklerinizden videolarınıza kadar geniş veri yelpazesini kolaylıkla depolayabiliyor. USB 3.2 Gen 1 arayüzü sayesinde hızlı veri aktarımı yaparak büyük dosyaları kolayca taşımaya yardımcı oluyor. Hem Mac hem de Windows uyumlu hard diskin taşınabilir tasarımı da her yere rahatlıkla götürmeyi kolaylaştırıyor. Darbe sensörleriyle verilerinizi koruyan Canvio Partner, verilerinizin güvenliğini sağlayan sağlam ve kullanıcı dostu bir harici disktir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





