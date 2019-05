Teknolojinin esiri olduk! İşte kanıtı...

fragarixie takma ismini kullanan Beatrix Papp bir görsel iletişim sanatları tasarımcısı çizdiği bu illüstrasyonlarla teknolojinin ne kadar etkisi altında kaldığımızı resmen yüzümüze vurmuş. Özellikle hayvanlar ve teknoloji hakkında illüstrasyonlar çizmeyi çok seven Beatrix 2 yıl önce bu konu üzerine yoğunlaşmış. Teknolojinin hayatımızın içerisine her geçen gün daha fazla girmesiyle birlikte bizi nasıl sarıp sarmaladığını resmetmeye başlamış. Telefonların, tabletlerin ve laptopların hayatımızın her alanında ve her anında yanımızda nasıl yer aldığına dikkat çekmek istemiş. Dans ederken, spor yaparken, kitap okurken, okula giderken, evde otururken, vs. teknoloji tarafından kuşatılan insanı çizmiş sanatçı. Bununla yetinmemiş Kırmızı Başlıklı Kız, Külkedisi, Uyuyan Güzel gibi masalların içine de teknolojiyi dahil etmiş ve ortaya hem ilginç hem de bir o kadar gerçek olan çizimler çıkmış.

İşte Beatrix'in o çizimleri...

