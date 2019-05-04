Mynet Trend

Teknolojinin esiri olduk! İşte kanıtı...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 04.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Teknolojinin hayatımızda her geçen gün daha fazla yer kapladığı yok sayılamaz bir gerçek, peki teknoloji bizi ne kadar esir etti?

Teknolojinin esiri olduk! İşte kanıtı...

fragarixie takma ismini kullanan Beatrix Papp bir görsel iletişim sanatları tasarımcısı çizdiği bu illüstrasyonlarla teknolojinin ne kadar etkisi altında kaldığımızı resmen yüzümüze vurmuş. Özellikle hayvanlar ve teknoloji hakkında illüstrasyonlar çizmeyi çok seven Beatrix 2 yıl önce bu konu üzerine yoğunlaşmış. Teknolojinin hayatımızın içerisine her geçen gün daha fazla girmesiyle birlikte bizi nasıl sarıp sarmaladığını resmetmeye başlamış. Telefonların, tabletlerin ve laptopların hayatımızın her alanında ve her anında yanımızda nasıl yer aldığına dikkat çekmek istemiş. Dans ederken, spor yaparken, kitap okurken, okula giderken, evde otururken, vs. teknoloji tarafından kuşatılan insanı çizmiş sanatçı. Bununla yetinmemiş Kırmızı Başlıklı Kız, Külkedisi, Uyuyan Güzel gibi masalların içine de teknolojiyi dahil etmiş ve ortaya hem ilginç hem de bir o kadar gerçek olan çizimler çıkmış.

İşte Beatrix'in o çizimleri...

1

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-1

2

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-2

3

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-3

4

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-4

5

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-5

6

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-6

7

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-7

8

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-8

9

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-9

10

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-10

11

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-11

12

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-12

13

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-13

14

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-14

15

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-15

16

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-16

17

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-17

18

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-18

19

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-19

20

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-20

21

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-21

22

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-22

23

akilli-telefon-tablet-ve-laptop-arasinda-hapsolmus-hayatimizi-gosteren-25-illustrasyon-23

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Winterfell Savaşı'nı bir de bu gözle bakın! Dikkat: Spoiler içerirWinterfell Savaşı'nı bir de bu gözle bakın! Dikkat: Spoiler içerir
Prensesler göründükleri kadar masum değiller!Prensesler göründükleri kadar masum değiller!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Teknoloji illüstrasyonlar sanat teknolojinin esiri teknoloji bağımlılığı ilginç haberler Eğlence ilginç görseller

En Çok Okunan Trend Haberler

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Sosyal medyada ifşa etti: Bu adama dikkat!

Sosyal medyada ifşa etti: Bu adama dikkat!

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Pitbull ile korunan lüks villanın içinde uyuşturucu serası çıktı

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Winterfell Savaşı'nı bir de bu gözle bakın! Dikkat: Spoiler içerir

Winterfell Savaşı'nı bir de bu gözle bakın! Dikkat: Spoiler içerir

Prensesler göründükleri kadar masum değiller!

Prensesler göründükleri kadar masum değiller!

İnanılmaz! Dudaklarını kullanarak...

İnanılmaz! Dudaklarını kullanarak...

Bu resimdeki illüzyon akıllara durgunluk veriyor! 12 noktayı...

Bu resimdeki illüzyon akıllara durgunluk veriyor! 12 noktayı...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

2019 efsanesini bir de onlardan dinle!

2019 efsanesini bir de onlardan dinle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.