Tekrarlayan düşüklerin önüne nasıl geçilir?

Hamilelikte 2 veya daha fazla kaybın olması tekrarlanan düşük olarak adlandırılıyor. Bu kaybın sebebi diyabet, pıhtılaşma bozuklukları gibi hastalıklar olabilirken bazı durumlarda genetik yapı, rahim yapısı veya anne adayının sürdürdüğü yaşam biçimi de tekrarlayan düşüklere neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tekrarlayan düşükler sebebiyle anne baba adaylarının umudunu kaybetmemesi gerektiğinin, doğru tanıyla birlikte kayıpların önüne geçildiğinin altını çiziyor.

SAĞLIKSIZ YAŞAM TARZI VE DİKKATSİZLİK DÜŞÜKLERE NEDEN OLABİLİR

Belirli bir hastalık veya genetik bir problem olmasa bile, özellikle anne adayının sağlıksız ve dikkatsiz yaşam tarzı sebebiyle tekrarlanan düşükler meydana gelebiliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu konuyla ilgili şöyle diyor: “Öncelikle hamilelikte düşük tekrarlanıyorsa, kesinlikle sebebi detaylıca araştırılmalı, gerekli testler mutlaka yapılmalıdır. Ancak bazen sağlık açısından herşey yolunda olsa bile tekrarlanan düşükler görüyoruz. Burada annenin nasıl bir hayat tarzı olduğu da oldukça önemli. Özellikle sigara içen anne adayları için düşük riskinin çok daha fazla olduğu bugün zaten herkes tarafından bilinmekte. Tekrarlanan düşüklerin önüne geçmek için ilk ve en basit yol anne adayının sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi olacaktır. Sigaradan, alkolden, sağlıksız ve hormonlu yiyeceklerden uzak durmak çok önemli. Her hamilelik birbirinden farklı ilerler. Bu yüzden doktorla doğru iletişim de hayati önem taşıyor.”