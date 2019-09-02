KADIN

Tekrarlayan düşüklerin önüne nasıl geçilir?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HAMİLELİK HABERLERİ  | 02.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

Genetik bozukluklar, bazı hastalıklar veya çevresel faktörlerden dolayı tekrarlayan düşüklerin önüne geçmek anne baba adayları için en önemli konulardan biri. Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tekrarlayan düşükleri engellemek için, düşüğe sebebiyet farklı nedenler olsa da, sorunun kaynağının tespit edilmesinin önemini belirtiyor ve bu sayede tekrarlayan düşüklerin önüne geçilebildiğini vurguluyor.

Tekrarlayan düşüklerin önüne nasıl geçilir?

Hamilelikte 2 veya daha fazla kaybın olması tekrarlanan düşük olarak adlandırılıyor. Bu kaybın sebebi diyabet, pıhtılaşma bozuklukları gibi hastalıklar olabilirken bazı durumlarda genetik yapı, rahim yapısı veya anne adayının sürdürdüğü yaşam biçimi de tekrarlayan düşüklere neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tekrarlayan düşükler sebebiyle anne baba adaylarının umudunu kaybetmemesi gerektiğinin, doğru tanıyla birlikte kayıpların önüne geçildiğinin altını çiziyor.

SAĞLIKSIZ YAŞAM TARZI VE DİKKATSİZLİK DÜŞÜKLERE NEDEN OLABİLİR

Belirli bir hastalık veya genetik bir problem olmasa bile, özellikle anne adayının sağlıksız ve dikkatsiz yaşam tarzı sebebiyle tekrarlanan düşükler meydana gelebiliyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu konuyla ilgili şöyle diyor: “Öncelikle hamilelikte düşük tekrarlanıyorsa, kesinlikle sebebi detaylıca araştırılmalı, gerekli testler mutlaka yapılmalıdır. Ancak bazen sağlık açısından herşey yolunda olsa bile tekrarlanan düşükler görüyoruz. Burada annenin nasıl bir hayat tarzı olduğu da oldukça önemli. Özellikle sigara içen anne adayları için düşük riskinin çok daha fazla olduğu bugün zaten herkes tarafından bilinmekte. Tekrarlanan düşüklerin önüne geçmek için ilk ve en basit yol anne adayının sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi olacaktır. Sigaradan, alkolden, sağlıksız ve hormonlu yiyeceklerden uzak durmak çok önemli. Her hamilelik birbirinden farklı ilerler. Bu yüzden doktorla doğru iletişim de hayati önem taşıyor.”

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TÜP BEBEKTE DÜŞÜK RİSKİ DAHA FAZLA DEĞİL

Kısırlık, anne adayının yaşı, yumurta rezervlerinin durumu gibi pek çok sebepten doğal yolla hamile kalamayan anne adayları için tüp bebek yöntemi en önemli ve etkili çözüm. Tüp bebek tedavisi görenlerin en çok merak ettiği sorulardan biri ise düşük riskinin ne kadar olduğu. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, düşük riskinin her gebelikte bulunduğunu belirtiyor ve ekliyor:

“Düşük riski normal gebelikte de tüp bebek ile gerçekleşmiş gebelikte de olabilir. Ancak tüp bebekte düşük riski daha fazladır gibi bir durum asla söz konusu değil. Hatta aksine, tüp bebek yöntemi uzun bir süreç olduğu için, anne adayı sürekli kontrol altında. Doğal yollarla bebek bekleyen bir anne adayından çok daha fazla doktor ile iletişimde. Dolayısıyla tüp bebekte, bazı düşük riski yaratacak durumlar daha erken fark edildiği için, bunların önlenmesi de daha kolay olabiliyor. Ayrıca tekrarlayan düşükleri önlemek için de tüm gebelik süreci boyunca anne adayının doktor kontrollerini aksatmaması ve doktorunun izlediği yola uyması çok önemli.”

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tekrarlanan düşükler yüzünden anne adaylarının umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini, doğru tanı ve tedavilerle bu durumun önüne geçildiğinin altını çiziyor.

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