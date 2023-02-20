'Telefonumdan 100 kişiyi sildim! Kimseye...' Yaşanan felaketi "Dışarı çıktım kıyamet gibiydi" sözleriyle anlattı

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda ilde ciddi yıkım ve can kayıpları meydana geldi. Deprem felaketinin ardından Türkiye kaybettiği canlarına ağlarken bölgeden yürek yakan haberler de gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki evi hasar gören Veli Arslan, yaşadıklarını anlattı. Depremin ardından çalıştığı iş yerinde yaptıkları sandviç ve çorbaları depremzedelere dağıtan Arslan, depremden sonra birçok akraba ve tanıdığını kaybettiğini söyledi. Arslan, cep telefonundan depremde hayatını kaybeden yaklaşık 100 kişiyi silmek zorunda kaldığını anlattı.

"DIŞARI ÇIKTIM, KIYAMET GİBİYDİ"

Müstakil evlerinin depremde az hasar gördüğünü ifade eden Veli Arslan, "Depremde evimdeydim. Felaket bir şekilde hissettik. Sesi duyar duymaz deprem olduğunu anladım. Çocuklarımın hepsini bir araya topladım. Dışarı çıktım, kıyamet gibiydi. Müstakil evimizde çok hasar olmadı ama komşularımızın evlerinde çok hasar oldu." ifadelerini kullandı.

"TELEFON REHBERİMDEN 100 KİŞİYİ SİLDİM"

Arslan "Akrabalarımızı kaybettim, tanıdıklar vefat etti. Telefon rehberimden 100 kişiyi sildim, vefat eden. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi. (DHA)



