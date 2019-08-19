TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

DHA: D\u0130YARBAKIR VE VAN\u2019DAN G\u00dcNDEMDEK\u0130 BELED\u0130YE BA\u015eKANLARININ G\u00d6REVDEN ALINMASIYLA \u0130LG\u0130L\u0130 OLARAK CNN T\u00dcRK YAYINLARININ ARDINDAN TALEP OLDU\u011eU TAKD\u0130RDE \u00dcCRETS\u0130Z CANLI BA\u011eLANTI \u0130MKANI SA\u011eLANAB\u0130LECEKT\u0130R.Hayalindeki karavan\u0131 4 saniyede yapt\u0131HDP'li 3 belediye ba\u015fkan\u0131 g\u00f6revlerinden uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131Ayval\u0131k\u2019ta 41 g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131
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