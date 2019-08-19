TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

DHA: DİYARBAKIR VE VAN’DAN GÜNDEMDEKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASIYLA İLGİLİ OLARAK CNN TÜRK YAYINLARININ ARDINDAN TALEP OLDUĞU TAKDİRDE ÜCRETSİZ CANLI BAĞLANTI İMKANI SAĞLANABİLECEKTİR.

