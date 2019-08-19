TELEVİZYON ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 07:07 | Son Güncelleme

DHA: DİYARBAKIR VE VAN’DAN GÜNDEMDEKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASIYLA İLGİLİ OLARAK CNN TÜRK YAYINLARININ ARDINDAN TALEP OLDUĞU TAKDİRDE ÜCRETSİZ CANLI BAĞLANTI İMKANI SAĞLANABİLECEKTİR.

DHA: DİYARBAKIR VE VAN’DAN GÜNDEMDEKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASIYLA İLGİLİ OLARAK CNN TÜRK YAYINLARININ ARDINDAN TALEP OLDUĞU TAKDİRDE ÜCRETSİZ CANLI BAĞLANTI İMKANI SAĞLANABİLECEKTİR.

Hayalindeki karavanı 4 saniyede yaptıHayalindeki karavanı 4 saniyede yaptı
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